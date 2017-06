En un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector científico-tecnológico, se realizó ; el segundo encuentro de la Comisión Provincial de Expertos en Camb io Climático, constituida por el gobernador Lifschitz en el mes de m arzo.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación P roductiva, Eduardo Matozo, encabezó la segunda reunión de la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático, que pret ende dar respuesta ante la realidad climática. Dicha comisión fue constituida por el gobernador Miguel Lifschitz en marzo de este a&ntil de;o.

“Este encuentro sirvió para continuar con la elabo ración de políticas que sirvan para enfrentar este fenó ;meno, sumamente complejo, que afecta a gran parte del territorio. El objet ivo de esta comisión es diseñar políticas en el median o y largo plazo para adaptarnos al cambio climático”, precis&o acute; Matozo.

“Estamos atravesando una situación muy difí cil que requiere la presencia del Estado, articulando acciones con los acto res involucrados. Esta comisión está integrada por profesiona les, científicos y académicos que hacen al estudio del cambio climático y, de esta forma, buscamos elaborar políticas p&ua cute;blicas en conjunto que sirvan para encontrar respuestas inmediatas, y también para trabajar en busca de soluciones definitivas. Esto se lo grará si seguimos en el camino del diálogo y la articulaci&oa cute;n”, expresó el ministro.

El encuentro se llevó a cabo en la Facultad de Ingenier& iacute;a y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y participaron el decano, Raúl Pedraza; Carolina Vera, doctor a en Relaciones Internacionales y asesora en temas de cambio climáti co del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la Univer sidad de Buenos Aires; y María del Pilar Bueno, doctora en Ciencias de la Atmósfera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relac iones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

COMUNIDAD CIENTÍFICA Y POLÍTICAS PÚ ;BLICAS

En el encuentro, Vera destacó que la conformación de esta comisión “es un ejemplo de cómo la comunidad cien tífica y técnica está empezando a incorporar el conoci miento que el sector genera en la creación de políticas p&uac ute;blicas”.

“La provincia de Santa Fe experimenta la intensificaci&oa cute;n de algunos eventos climáticos extremos que impactan seriament e en la sociedad”, expresó la investigadora y agregó qu e “es importante percibir que si se produce un desastre no sól o es por la amenaza climática, sino también porque hay condic iones de vulnerabilidad y exposición que son las que debemos atacar, y estas iniciativas sirven para poder tener un mayor conocimiento de estos casos. Necesitamos tener un diálogo y un trabajo en conjunto entre los sectores gubernamentales y los científico-tecnológicos y, en este sentido, estamos siendo innovadores”, agregó.

A su turno, Bueno sostuvo que “estamos trabajando sobre l as metodologías, sobre qué tipo de resultados esperamos en di stintas trayectorias temporales, ya que buscamos que los resultados primari os lleguen a fin de año, y que tengan una vinculación con la urgencia por la que atraviesa la provincia”.

“Esta comisión tiene una acción innovadora en la interface entre la ciencia, la técnica y la política p& uacute;blica, y el hecho de que tengamos incidencia en su construcció ;n es muy significativo. Al ser una propuesta multisectorial, tratamos de g enerar acciones a través de las diferentes experiencias con el cambi o climático que conforman esta iniciativa. Tratamos de definir los p asos a seguir y qué esperamos de cada uno de ellos para buscar una p ronta solución a este serio problema que impacta de lleno sobre el p lano provincial”, sostuvo la investigadora.

DECLARACIÓN

Como resultado de la reunión, los integrantes de la Comisi& oacute;n Provincial de Expertos en Cambio Climático elaboraron una d eclaración de interés en la cual, entre otros puntos relevant es, destacan que su misión es “brindar asesoramiento con respa ldo científico al gobierno provincial para la toma de decisiones en cuanto a los efectos del cambio climático, fundamentalmente a partir de la inserción de esos aportes en la visión de mediano y la rgo plazo de sus políticas”.

En ese marco, detallan que como resultado de su trabajo, produc irán documentos en el contexto de su función de asesoramiento al gobierno provincial, incluyendo análisis de vulnerabilidades y l ineamientos de ajuste de políticas públicas. Dichos documento s pueden incluir artículos de opinión, estudios y dictá ;menes sobre distintos temas en cada eje y por parte de los distintos autor es.

Para ello, proponen la elaboración de una publicaci&oacu te;n anual que aglutine dichos productos. La primera publicación, a presentarse en 2017, tendrá por objetivo identificar las vulnerabili dades de cada sector identificado en un contexto provincial, nacional e int ernacional. La segunda publicación, a elaborarse en 2018, incluir&aa cute; un análisis de posibles medidas de mitigación y adaptac ión con relación a los hallazgos del primer documento.

COMISIÓN PROVINCIAL DE EXPERTOS EN CAMBIO CLIM&A acute;TICO

Está integrada por profesionales, científicos y acad émicos, coordinados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Además, participan los ministerios d e Infraestructura y Transporte; de la Producción; de Medio Ambiente; y las secretarías de Estado de la Energía y de Protecci&oacu te;n Ciudadana.

Los científicos e investigadores que participan de la Co misión Provincial de Expertos en Cambio Climático son: Carlos Arcocha (Facultad de Derecho – UNR); Daniel Arrieta (Facultad Region al Venado Tuerto – UTN); Pablo Beldoménico (Instituto Ciencias Veterinarias LITORAL – CONICET – UNL); Pilar Bueno (Facultad de Cien cias Políticas y Relaciones Internacionales – UNR); Daniel Dav obe (Facultad Regional Venado Tuerto – UTN); Sandra Díaz (Univ ersidad Nacional de Córdoba); Alicia Fernández Cirelli (Facul tad de Ciencias Veterinarias – UBA); María Soledad Garcí ;a (Facultad de Ciencias Agrarias – UNL); Javier Gómez Insaust i (Facultad de Química e Ingeniería – UCA); Perla Ester Leva (Facultad de Ciencias Agrarias – UNL); José Macor Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM), FICH – UNL); Gabriela Müller (CICYTTP/CONICET); Raúl Navarro (Facultad de Ciencias Ex actas, Ingeniería y Agrimensura – UNR); Vilma Olivieri (Facult ad Regional Venado Tuerto – UTN); Hugo Orsolini (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR); Carlos Paoli (Carlo s Centro Regional Litoral – INA); Marta Paris (Grup o de Investigaciones Geohidrológicas – Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL); Rubén Piacentini (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR); V&iacut e;ctor Pochat (Instituto Argentino de Recursos Hídricos); Silvia Raf aelli ( Ex CTI Proyecto Cuenca del Plata); Gonzalo Sozzo (Facultad de Ciencias Jurídicas – UNL); Alfredo Trento (Facult ad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL); Ofelia Tuj chneider (Programa GGRETA – UNESCO); Carolina Vera (Centro de Investi gaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)- UBA; Adolfo Villanueva (Cent ro Regional Litoral – INA); y Carlos Vionnet (Facultad de Ingenier&ia cute;a y Ciencias Hídricas – UNL).