El acto, realizado este miércoles en la ciudad de Santa Fe, fue encabezado por la ministra Balagué. La inversión tota l supera las 12 millones y medio de pesos.

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagu é, presidió este miércoles el acto de entrega de los d ictámenes de los Planes de Mejora a establecimientos educativos, que corresponden a fondos del Instituto Nacional de Educación Té cnológica (INET). La entrega se llevó a cabo en la sede de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 601 “L eandro Alem”, de la ciudad de Santa Fe.

El monto total de los Planes de Mejora para las 34 escuelas es de $ 12.661.800. Los establecimientos educativos utilizarán los fondos para la adquisición de herramientas, insumos, maquinarias, elementos de seguridad, muebles, ampliación o refacción de talleres.

Balagué indicó que al comienzo de su gestión “ya pensábamos en cómo abordar los Planes de Mejora de manera colectiva, con acompañamiento a las escuelas y a los director es para que puedan utilizar integralmente estas posibilidades financieras d estinadas a contar con infraestructura, equipamiento y a mejorar los entorn os formativos de las escuelas técnicas”.

La ministra destacó la ventaja que significa que los estudi antes accedan a equipamiento de última generación. “Los chicos pueden hacer prácticas en los talleres muy concretas y vincu ladas a lo que van a encontrar luego en las industrias; y que ya tengan est e trayecto formativo desde la escuela es sumamente importante”.

“Creo que hemos evolucionado muchísimo porque no solo que hay más Planes de Mejora sino que también hemos fortalec ido la formación de los docentes. Esto, junto a otras acciones, como las prácticas profesionalizantes y las carreras en los Parques Indu striales, son ejemplos a nivel nacional. Estamos convencidos de que si los jóvenes se capacitan adecuadamente y se vinculan al entorno producti vo de su región, pueden quedarse allí a fortalecerlo”, concluyó.

ESCUELAS BENEFICIADAS

Escuela de Educación Técnico Profesional (EETP) N&de g; 491, de Soledad; EETP N° 625 “Carlos Guido y Spano”, Ros ario; EETP N° 463 “Gregoria Matorras de San Martín”, Rosario; EETP N° 565, Humberto Primo; EETP N° 377, Colonia Masc&ia cute;as; EETP N° 670 “General Antonio González Balcarce&rd quo;, Gálvez; EETP N° 285 “Domingo Crespo”, Vera; EE TP N° 674 “Francisca de Ibarrola”, San Genaro; EETP N° 634 “Yapeyú”, Reconquista; EETP N° 324 “Los Co nstituyentes”, Monte Vera; EETP N° 480 “Manuel Belgrano&rdq uo;, Santa Fe; EETP N° 477 “Combate de San Lorenzo”, San Lo renzo; EETP N° 452, Cañada de Gómez; EETP N° 283, Cas ilda; EETP N° 293 “Posta de San Lorenzo”, Capitán Be rmúdez; EETP N° 288 “Doctor Osvaldo Magnasco”, Rosar io; EETP Particular Incorporada N° 8216 “Centro de Formació ;n Rural Alfredo Rueda”, Santa Teresa; EETP N° 383 “Dr. Jul io Maiztegui”, Ricardone; EETP N° 295 “General Manuel Oblig ado”, La Potasa; EETP N° 680 “Dr. Mariano Moreno”, Vi lla Gobernador Gálvez; EETP N° 370, Cayastá; EETP N° 466 “General Manuel N. Savio”, Rosario; EETP N° 601 “ Leandro N. Alem”, Santa Fe; EETP N° 289 “Bernardino Rivadav ia”, Chañear Ladeado; Centro de Capacitación Laboral N& deg; 6617, Carcarañá; Centro de Capacitación Laboral N ° 6607, San Jorge; Centro de Capacitación Laboral N° 6695, R oldán; Centro de Formación Profesional N° 2, Rosario; Cen tro de Capacitación Laboral N° 6697, Rosario; EETP N° 277 &l dquo;Fray Francisco Castañeda”, San Justo; EETP N° 619 &ld quo;Presbítero Luis Spontón”, Villa Ocampo; EETP N° 284 “Florián Paucke”, San Javier; Centro de Capacitaci& oacute;n Laboral N° 111, Las Parejas; EETP N° 453 “Brigadier Estanislao López”, Ceres.

PLAN DE MEJORA

Son herramientas de planificación de las políticas e ducativas en pos de la mejora continua de la calidad de la Educación Técnico Profesional. Según los objetivos que persiga el Plan de Mejora, su formulación será del orden Institucional, Juri sdiccional o Federal.

PRESENTES

También estuvieron el director provincial de Educació ;n Técnica, Pablo Vozza; la directora provincial de Gestión F inanciera y Presupuestaria, Emilse Yafar; el delegado de la Región I V de Educación, Juan Cruz Giménez; la coordinadora de Formaci ón Profesional, Viviana Córdoba; y el director de la EETP N&d eg; 601, Oscar Fornero, junto a directores y docentes provenientes de disti ntos puntos de la provincia que recibieron los dictámenes de los Pla nes de Mejora.