Se trata de 16 unidades que serán distribuidas en 10 localidades de ambos departamentos. El ministro Pullaro encabezó los actos de entrega

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, entregó este miércoles 16 camionetas cero kilómetro para reforzar la seguridad en las unidades regionales VII y XIV de los departamentos Garay y San Javier.

Pullaro recordó que “hacía más de 20 años que la Policía no adquiría camionetas 4×4” y destacó que “su uso no solo está destinado a la prevención sino también para cuando un vecino queda anegado por el clima, o cuando lo necesita el Samco, porque ahí también tiene que estar la Policía”.

El ministro resaltó que “esta nueva Policía que estamos construyendo se basa en un plan de seguridad claro, que piensa el trabajo policial en cada una de las regiones y que apunta al equipamiento”.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Dardo Simil, dijo que “la única forma de tener una Policía mejor es con estos actos, demostrando que nuestro ministerio no para” y dirigiéndose al personal de las fuerzas de seguridad les pidió “dedicación para que el vecino pueda vivir en paz, seguro y pueda confiar en su policía”.

DISTRIBUCIÓN

Doce móviles serán distribuidos para las localidades de Colonia Durán, Romang, Alejandra, Colonia Teresa, La Brava, Cacique Araincaiquín, San Javier, Comando Radioelétrico y Policía de Acción Táctica. Las cuatro restantes serán destinadas a la Unidad Regional VII para las localidades de Helvecia, Cayastá, Santa Rosa de Calchines y la Agrupación Cuerpos.

MÁS MÓVILES PARA LA POLICÍA

Las camionetas entregadas a las unidades regionales VII y XIV forman parte de una nueva licitación realizada por el gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Seguridad, que comprende un lote total de 300 camionetas para patrullaje policial, sumadas a las 240 que fueron adquiridas a fin del año anterior.

La gestión se llevó adelante mediante un proceso licitatorio y concluyó con el Decreto N° 0588/2017, contando con una inversión total de $ 157.684.380.

De las 300 unidades cero kilómetro, 240 son Pick up Chevrolet S10 Cd 4×2 Modelo LS y las 60 restantes son Pick up Volkswagen Amarok 4×4 Trendline. Las camionetas son modelo 2017, con equipamiento eléctrico completo, control de tracción y control de estabilidad, control de descenso y ascenso, con caja de sexta y con 200HP de potencia.

El ploteo de las nuevas unidades es en color negro, acorde al diseño de la Policía y con vinilos refractarios en sus descripciones blancas. Todas cuentan con barral lumínico y sirena, sistema GPS de localización y, por primera vez, con sistema de protección de motor Vigía línea 500.

Asimismo, poseen barra antivuelco, defensa delantera con iluminación adicional y estribos laterales apoya pie. Están provistas de cinco reflectores de largo alcance y llevan tres conos de material plástico con bandas refractarias para utilizar en los operativos de calle.

Para la adquisición del equipamiento se dispuso una Comisión Técnica Evaluadora que tuvo la responsabilidad de conformar el pliego, analizar las ofertas y aprobar los prototipos presentados. La Comisión estuvo conformada por tres agentes policiales e igual número de funcionarios del Ministerio de Seguridad.

PRESENTES

En los actos, realizados en las cabeceras departamentales, estuvieron presentes el senador por el departamento San Javier, José Baucero; el intendente de San Javier, Mario Migno; el presidente comunal de Helvecia, Luciano Bertossi, y autoridades policiales entre otros funcionarios provinciales y locales.

Baucero manifestó que “nunca recibimos esto; recibíamos dos o tres vehículos en San Javier y al resto de las comisarias del departamento les repartíamos los más viejos. Esto es extraordinario por lo que implica en el trabajo de la seguridad”.

Por su parte, Migno, luego de agradecer al gobierno provincial, le pidió al personal policial “que cuide y aproveche la oportunidad de tener herramientas para prestar el servicio y tener mayor presencia, dando el ejemplo de que están preparados, atentos y alertas”.

El jefe de la Unidad Regional VII, departamento Garay, Olegario Escobar, expresó que “nuestros pueblos costeros han aumentado en cuanto población y a turismo, por ello hemos incrementado el accionar policial y de prevención. Estamos convencidos de que siguiendo los lineamientos del gobierno provincial vamos acercando cada vez más nuestro trabajo a la comunidad”.

En tanto, que el jefe de la Unidad Regional XIV, departamento San Javier, Hugo Palacios, pidió “a todo el personal que cuide estos vehículos. Tenemos que demostrarle a la sociedad que estamos a la altura de las circunstancias”.