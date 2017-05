Se trata de aportes no reintegrables y del Fondo de Obras Menores que serán utilizados para comprar maquinaria y culminar trabajos.

El vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini, encabezó este miércoles la entrega de aportes no reintegrables y del Fondo de Obras Menores a localidades de los departamentos San Cristóbal y Las Colonias.

Fascendini destacó que “se trata de aportes para distintas obras que acompañarán el desarrollo de las localidades y tienen que ver con la compra de elementos, maquinarias, la continuación de trabajos y, también, actividades culturales y educativas que se hacen en la zona”.

El vicegobernador agregó que se trata de “aportes de diversos programas que complementan los recursos normales que tienen los municipios y comunas por coparticipación y ayudan a que puedan cumplir sus objetivos”.

Finalmente, destacó que en la oportunidad, también “se repasaron las obras que se están haciendo en ambos departamentos, en particular con respecto a rutas y repavimentación. Hay un panorama de construcción de rutas que hacía muchos años no se veía y va a permitir el desarrollo y el crecimiento de los pueblos”, concluyó.

APORTES

En la oportunidad, se entregaron aportes a las localidades del departamento Las Colonias: Empalme San Carlos, $ 150.000, destinado al arreglo de tractores y maquinaria vial; y San Marino, $ 300.000 para la construcción de una bicisenda.

Del departamento San Cristóbal, recibieron: Soledad, $ 250.000 para una obra de iluminación; Huanqueros: $ 150.000 para la continuación de la construcción del polideportivo comunal; Ambrosetti: $ 531.600 del Fondo de Obras Menores, destinado a la adquisición de un tractor cero kilómetro; la escuela de Educación Técnico Profesional particular incorporada Nº 2052 de Ambrosetti: $ 300.000 para la obra de ampliación del edificio escolar; el Museo Histórico de Moisés Ville: $ 76.666 destinado a cubrir gastos, pasajes e inscripción para una entrega de premios.

PRESENTES

De la actividad, realizada en el salón Auditorio de Casa de Gobierno, también participó el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, entre otras autoridades de las localidades y entidades que recibieron los aportes.

Michlig expresó su satisfacción “por la respuesta que le da el gobierno provincial a estas localidades del departamento San Cristóbal” y manifestó su predisposición para “seguir trabajando juntos”.