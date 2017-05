Más de 300 personas de la s áreas de Protección Civil, Desarrollo Social, Seguridad y S alud, Bomberos, Ejército y vecinos de la localidad se encuentran col aborando con el operativo. Los refuerzos incluyen la colocación de m ás de 7.500 bolsones de arena en siete kilómetros

La provincia de Santa Fe se encuentra trabajando en forma integ ral en la comuna de Melincué, desde hace cuatro semanas, junto a dis tintas instituciones para reforzar las defensas contra inundaciones, implem entando un operativo sanitario para atender las necesidades de salud de los vecinos y realizando un relevamiento de los daños ocasionados por e l avance del agua en los hogares, para luego compensar las pérdidas sufridas. En total, traban en el lugar más de 300 personas.

El secretario de Protección Civil de la provincia, Marco s Escajadillo, sostuvo que “si bien la situación contin& uacute;a siendo crítica, comienza a verse el resultado de todo un tr abajo coordinado de muchas instituciones, de las regionales de Bomberos Vol untarios, del Ejército Argentino, de voluntarios locales, pers onal del Instituto de Seguridad Pública, de Vialidad y otras á ;reas de la provincia que, de manera conjunta, están trabajando sobr e las tres prioridades que nos fijamos: el apuntalamiento y defensa de la R uta 90; reforzar la línea de defensa norte, que es donde se ocasion& oacute; la brecha y permitió el ingreso del agua a la comuna; y refo rzar todo lo referido a equipos de bombeo, que está dando resultados porque se ve que el agua está bajando”. A pesar de la lluvia, Escajadillo afirmó que continúa el descenso de las aguas: se registraron 20 milímetros, que sólo retrasaron el trab ajo operativo.

Por otro lado, el funcionario detalló que “a trav& eacute;s del Ministerio de Salud se realiza un relevamiento sanitario, se a plican vacunas (antigripal y de leptospirosis), se reparten medicamentos y se brindan recomendaciones de prevención y alerta; desde Desarrollo Social se gerencia toda la ayuda a los vecinos afectados; y se realiza un r elevamiento casa por casa de las que fueron afectadas para que luego, desde el gobierno de la provincia, podamos trabajar con esas personas para compe nsar las pérdidas sufridas”, explicó el funcionario.

La comuna de Melincué, cabecera del departamento General López, es una localidad de 2.237 habitantes, que se encuentra sobre la costa Norte de Laguna Melincué, y los principales accesos son la Ruta Provincial N° 90 y N°93, estas cercanas a la Ruta Nacional N& deg; 8 y N° 33.

MUCHAS GANAS DE AYUDAR

Son muchas las personas e instituciones que se encuentran actualme nte en la zona, “colaborando para fortalecer la pared lateral del can al que permita que el agua no ingrese al casco urbano de Melincué&rd quo;, precisó el jefe de Bomberos de Villa Cañás, coma ndante y subjefe de la provincia, Claudio Politi.

“Toda la gente de la comunidad está colaborando co n el llenado de bolsas de arena que después se trasladan con camione s del Municipio y particulares, se llega hasta la vera de la ruta donde est aba el puente, y después con lanchas y un anfibio del Ejércit o se hace la distribución con la Brigada de Rescate Acuático de los Bomberos y con colaboradores particulares”, explicó Pol iti.

En tanto, Gonzalo Paniza, de la Brigada Acuática n&uacut e;mero 9 de la localidad de Carrera, indicó que “estamos traba jando en Melincué haciendo tareas de bolseo sobre el anillo de conte nción sobre el canal perimetral aliviador de la Laguna”.

“Estamos viniendo desde semana Santa a trabajar aqu&iacut e;”, sostuvo Paniza, quien agregó que “estamos ante un f actor climático” por lo que no queda más que &ldq uo;hacer fuerza para salir adelante; con trabajo esto se va a solucionar&rd quo;, agregó.

Al respecto precisó que en el lugar se encuentran trabaj ando Bomberos Voluntarios de Melincué y de la zona, Brigadas Acu&aac ute;ticas de diez regionales de la provincia, que se van turnando para que el trabajo no sea tan duro; Batallón de Ingenieros y Batallón Anfibios de Santo Tomé; y cadetes de Seguridad Pública de la provincia. Una de las Brigadas Acuáticas, la número 5, perte nece a Centeno del norte de la provincia. “Hay mucha gente para el tr abajo y sobre todo con muchas ganas”, destacó Paniza.

TRABAJOS DE DEFENSAS

El subadministrador general de Vialidad, Roberto Tion, seña ló que “comenzamos un operativo de colocación de bolson es sobre el borde de la laguna en la ruta 90; la idea es poner sobre los 7. 500 metros que tenemos de cruce con la ruta 93 hasta camino Elortondo. Se v an a colocar entre 7.500 y 8.000 bolsones (uno por metro), para hacer una b arrera. Ya tenemos hecha una barrera de 3.000 bolsones, y vamos a continuar con doble hilera (frente al casino). Desde los bolsones hacia la laguna se esta tirando piedra (unas 55 mil toneladas). Y la intención, luego, es poner desde los bolsones hacia Melincué, sobre la la ruta 90, un terraplén de más o menos tres metros de base por metro y med io de altura (unos 30 mil metros cúbicos de tierra)”, detall&o acute;.

MELINCUÉ

La localidad de Melincué se encuentra al sudeste de la prov incia de Santa Fe, y es cabecera del departamento General Lopez, a 287 km d e la ciudad de Santa Fe y a 346 Km de Buenos Aires.

El poblado está emplazado en plena Pampa Húmeda, en la actualidad cuenta con una población de 2200 habitantes y est&a acute; inmersa en una región eminentemente agrícola-ganadera. La superficie del distrito con ejidos rural y urbano es de 277 Km2, la loc alidad se encuentra sobre la costa Norte de Laguna Melincué, y los p rincipales accesos son la Ruta Provincial N° 90 y N°93, estas cerca nas a la Ruta Nacional N° 8 y N° 33.

En su origen Melincué fue un fortín establecido e n el siglo XVIII para avanzar en territorio de los indios araucanos y pampa s. La Comuna fue creada, por Ley Provincial, el 3 de septiembre de 1886.

La laguna de Melincué marcó profundamente al pueblo. Las inundaciones comenzaron en los años 30 y se agudizaron entre 19 78 y 1981. En esos años el agua avanzó sobre el balneario y l legó al casco urbano. Las aguas de la laguna, saladas, carbonatadas y con propiedades terapéuticas fueron aprovechadas por el turismo pe ro el avance de las aguas sumergió un lujoso hotel en 1974 y el turi smo dio lugar a la pesca deportiva.

El mangrullo de Mangoré se reconstruyó en 1868 pa ra contribuir a la defensa de la población ante la llegada de los ma lones. Hoy la construcción permanece a un costado del trazado urbano y constituye el último vestigio del fortín construido en el siglo XVIII.