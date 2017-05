Sucedió en la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Lomas de Zamora. Los efectivos fueron repudiados por los presentes.

La policía se metió a una escuela secundaria pública situada en Lomas de Zamora e intentó llevarse a un menor detenido.

El hecho sucedió en la ENAM (Escuela Normal Antonio Mentruyt), situada en Lomas de Zamora. Los efectivos fueron repudiados por los presentes. Y, según contó una testigo, lograron que no lo llevaran detenido cuando lo estaban metiendo al patrullero.

El hecho sucedió en medio de la elecciones en el SUTEBA, el sindicato docente que hoy lidera Roberto Baradel.

“De locos! Con los chicos adentro, armados y pateando las puertas de los baños”, contó en Twitter Paula, una testigo que estuvo presente en el lugar de los hechos y difundió el video. Hace un mes sucedió un hecho igual de repudiable en una universidad pública de Jujuy, donde ilegalmente la policía ingresó y se llevó detenido a dos personas.

Las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a los establecimientos educativos. La Ley de Educación Superior Nº 24.521 sancionada y promulgada en 1995 establece una serie de derechos y obligaciones sobre los establecimientos educativos universitarios y no universitarios. Dicha ley en su artículo Nº 31 deja establecido que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez.