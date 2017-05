Lo dijo el ex presidente del Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa, Roberto Ravera Ruffa. Sostuvo que el pronóstico es “desalentador porque el espejo de agua no para de crecer”

El drama hídrico que atraviesa una parte de la Pampa Húmeda podría desembocar en la desaparición parcial de varios pueblos de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires de no tomarse medidas urgentes y de persistir las actuales condiciones de tiempo.

Así lo manifestó el ex presidente del Comité de Cuenca Laguna La Picasa, Roberto Ravera Ruffa. El pronóstico es desalentador por dónde se lo mire ya que el espejo de agua no para de crecer.

El agua ya se encuentra afectando la localidad de Aaron Castellanos. Los pobladores perjudicados junto a los productores decidieron tapar el canal ecológico y de esta manera lograron frenar el ingreso al pueblo, con buenos resultados, ahora exigen la elevación del nivel del vertedero R7 para hacer mermar este ingreso.

En Diego de Alvear se producen constantes desmoronamientos de pozos ciegos, contó el periodista Pedro Cocco.

Ravera explicó que “hace años venimos peleando con el monstruo de la cuenca de la laguna La Picasa, que va rumbo de reventar y hacer estragos en numerosos pueblos que desaparecerán del mapa por no sabemos cuánto tiempo”.

La situación en La Picasa es francamente catastrófica y se desprende de un informe que realizó la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (Aprusfe) que sostiene que “la Laguna en los últimos 15 días por las lluvias y por la falta de retención de los reservorios ubicados en las provincias de Santa Fe y Córdoba creció hasta la cota 105.15”.

La ruta 7 se encuentra con 40 centímetros de agua sobre su superficie. Sobre la salida del reservorio n°4 el agua está tocando los laterales de la ruta y amenaza con subir sobre la cinta asfáltica, “por lo que habrá que regular la salida del reservorio para evitar otro corte de la ruta, este tramo se encuentra a 50 kilómetros del corte de la Laguna La Picaza, están ingresado por el R4 30 metros cúbicos por segundo”.