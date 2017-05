La Canasta Básica Total para un hogar ascendió 2,9% en el mes y 10,22% en el cuatrimestre. Una familia necesitó un ingreso de $ 14.500 en abril para no ser considerada pobre. Para no ser indigente precisó de casi $ 6.000. Para no ser pobre, dos adultos y dos menores debían ganar $ 14.501,06, de acuerdo...