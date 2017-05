Lo aseguró el Intendente durante una recorrida que realizó junto a familiares y docentes de los 120 alumnos que en pocos días más colmarán el edifico que se construyó en el distrito Costero. Se trata del primer Jardín Municipal que incorporará 6 lactantes por turno; y junto al que se construye en barrio Padre Atilio Rosso, el primero en sumar a niñas y niños de 45 días hasta los tres años. “Las madres están sorprendidas con este trabajo. La mayoría de ellas no había ingresado a observarlo. Y ven el cuidado de los detalles para que sus hijos estén en las mejores condiciones”, resaltó José Corral. La inversión -que se realiza con fondos del Gobierno nacional-, supera los $ 12 millones.

A medida que avanzó la construcción del Jardín Municipal de Alto Verde, fue creciendo también la expectativa de los vecinos del barrio. Y así lo demostraron las madres de los futuros alumnos durante una recorrida por las obras que realizaron junto al intendente José Corral; el secretario secretario General del Gobierno de la Ciudad, Carlos Pereira, y las docentes que en muy poco tiempo más serán las encargadas de dictar clases a los 120 niños entre 45 días y 3 años que ya están inscriptos.

El rostro de las madres que visitaron por primera vez las instalaciones -repleta de detalles- expresaba asombro a cada paso. No es para menos: “Éste será el mejor Jardín de la Ciudad, contando los públicos y los privados, es la mejor infraestructura. Pero también el equipo docente es de lo mejor”, aseguró José Corral. “Las madres están sorprendidas con este trabajo. La mayoría de ellas no había ingresado a observarlo. Y ven el cuidado de los detalles para que sus hijos estén en las mejores condiciones”, consignó el Intendente.

Además del cuidado trabajo arquitectónico, el Jardín de Alto Verde será, junto con el que se construye en barrio Padre Atilio Rosso, el primero en incorporar a niñas y niños desde los 45 días -hasta el momento, el ingreso al Sistema Municipal de Educación Inicial es a partir del año de vida-.

La construcción del edificio demandó una inversión superior a los $ 12 millones, y las tareas fueron financiadas por Nación.

Ultimos detalles

El intendente José Corral anticipó que “sólo restan detalles en el entorno. Estamos muy ansiosos porque faltan pocos días para terminar la obra y poder empezar a trabajar con las familias y los niños y niñas de Alto Verde en el trabajo educativo desde la Sala de Lactantes -porque va a ser el primer jardín de todos los que tiene la Municipalidad que tendrá 6 lactantes por turno-; muy chiquitos, pero que van a empezar su experiencia educativa incluso antes de empezar a hablar y a caminar. Eso es muy importante porque da una oportunidad distinta en la vida, sobre todo porque nuestro equipo docente es muy profesional e incluso tenemos las primeras licenciadas universitarias. Ellas ya están trabajando desde diciembre recorriendo las viviendas y hablando con los vecinos”.

El Intendente destacó que “Alto Verde es un barrio de gente de trabajo, un barrio histórico de la Ciudad, donde el jardín viene a sumarse a otras obras, como pavimento e iluminación; incorporamos la presencia de Prefectura y la Policía Comunitaria; el agua potable y el Centro de Salud. El barrio también necesitaba educación para los chicos desde los primeros meses de vida, y además aprovechamos para mejorar las veredas y la iluminación, en este lugar que es el ingreso y estas obras son también un gesto hacia el barrio”.

Actualmente se están llevando a cabo obras de mejoramiento del entorno inmediato que incluyen cordón cuneta, veredas y desagües pluviales a través de otra licitación del Municipio.

Docentes y padres, juntos

Es importante señalar la relación que ya se entabló entre los docentes que trabajarán en el jardín y los padres de los futuros alumnos. En tal sentido, el equipo íntegro de trabajadores que se desempeñarán en el Jardín de Alto Verde participaron de la recorrida: “Es fundamental que los padres puedan conocer el espacio donde van a dejar a sus hijos y quiénes los vamos a cuidar”, expresó Paola Quesada, una de las docentes. “Nos estamos conociendo con los papás y les estamos mostrando lo que en pocos días será el Jardín de todos”. En ese sentido, la docente recordó que desde hace cinco meses se están realizando diferentes instancias familiares en el barrio. “Comenzamos a mediados de diciembre con las preinscripciones en la Plaza de la Paz”.

“Hay muchos chicos en lista de espera. Yo entiendo que todas las familias están muy ansiosas porque todos quieren que los niños entren”, indicó la docente, que agradeció “la calidez en las que nos recibieron en el barrio. Recorrimos todas las manzanas, todas sus calles y la calidez de las familias nos llenó mucho el corazón”.

La mamá de Jero

“Nunca me imaginé al Jardín así. Sinceramente está hermoso. Me llamó mucho la atención la seguridad que tiene, salidas de emergencia, de incendio. Sumado a la iluminación, aire acondicionado, la verdad me encanta. La salita donde irá Jerónimo tiene salda de amamantamiento y eso me va a permitir darle el pecho cuando él lo necesite”, dijo Mirta, quien además indicó un elogio a las docentes: “La seño se ve que es muy amorosa”.

“Que Jero ingrese al Jardín me viene muy bien porque me permite trabajar más cómoda, ahora me acomodo como puedo hasta que empiecen las clases”, añadió.

En detalle

El Jardín Municipal de Alto Verde se ubica en la intersección de las calles Demetrio Gómez y Roberto Galarza. La superficie se desarrolla completamente en una planta. Consta de cuatro aulas: para bebés lactantes, niños de 1, 2 y 3 años. Además cuenta con un Salón de Usos Múltiples, áreas de gobierno y apoyo. La particularidad de esta obra es que está sobre elevada del terreno, a través de una estructura de hormigón armado a fin de alcanzar cota segura y mantener la superficie libre del terreno natural que funciona como reservorio del sector.

Las terminaciones y resoluciones constructivas son acordes a los requerimientos del jardín: materiales de gran durabilidad, carpinterías de aluminio, pisos graníticos en las todas las dependencias excepto en las salas que son de linóleo para seguridad de los niños, cielorrasos suspendidos de placas acústicas, acondicionamiento ambiental eléctrico, sistemas de alarma y seguridad contra incendio. La inversión, que se realiza con fondos del Gobierno nacional, asciende a $ 12.197.000.

Dos mil niños y niñas

Actualmente son alrededor de 2 mil los niños y niñas de Santa Fe que asisten a los jardines que construidos por el Gobierno de la Ciudad y que forman parte del Sistema Municipal de Educación Inicial. Además de los de barrios Alto Verde -próximo a inaugurar- y Atilio Rosso -en construcción-, los otros jardines son los siguientes: CIC Roca, Varadero Sarsotti, CIC Facundo Zuviria, Pro Mejoras Barranquitas, San Agustín, Loyola Sur, Villa Hipódromo, El Abasto, Barranquitas Sur, Coronel Dorrego, Las Flores, La Guardia, San Lorenzo y el Jardín Municipal para Hijos de Empleados.

Distinción mundial

La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) premió a los Jardines Municipales de Santa Fe en el marco de la 8ª Competencia Anual por el Premio Educación para el Desarrollo Sustentable 2017. De esta manera, la política educativa para la primera infancia que impulsa el Gobierno de la Ciudad es la única iniciativa distinguida en América Latina. La experiencia de Jardines Municipales en Santa Fe recibirá un certificado como reconocimiento durante la Sesión Plenaria de la Asamblea y Conferencia Mundial 2017, en Opatija (Croacia), que se desarrollará entre el 19 al 24 de junio de 2017. Además, el caso de la Ciudad de Santa Fe se presentará en una sesión paralela durante la conferencia y, la experiencia será incluida en la contribución de OMEP al Programa Mundial de Acción (GAP) sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) de UNESCO.