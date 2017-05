El caso involcura a dos adolescentes, un chico de 17 y una chica de 14, que habrían mantenido relaciones en una de las aulas del establecimiento.Se manejan las hipótesis: una está vinculada a un hecho de abuso sexual con acceso carnal, y la otra podría relacionarse con una experiencia de iniciación sexual traumática.

Un adolescente de 17 años abusó sexualmente de una estudiante de 14 en un aula de un colegio evangélico de Neuquén, según denunciaron familiares de la menor.

Los padres de la adolescente radicaron la denuncia este jueves en la comisaría 2ª y a partir de ese momento la Justicia intervino y maneja varias hipótesis sobre los ocurrido en el colegio de la capital provincial.

Fuentes judiciales explicaron al diario LM Neuquén que todo se inició cuando un adolescente de 17 años que cursa el cuarto año en el turno mañana fue al colegio, ubicado en Saturnino Torres y Richieri, en contraturno para una clase de gimnasia.

Una vez finalizada la clase, se encontró con la estudiante de 14 años que cursa en ese mismo colegio pero el segundo año del turno tarde, y juntos fueron hacia un aula vacía y allí se concretó el acto sexual.

Desde la fiscalía indicaron que el caso está en plena etapa de investigación y que por el momento se manejan dos hipótesis: una está vinculada a un hecho de abuso sexual con acceso carnal, y la otra podría relacionarse con una experiencia de iniciación sexual traumática.

Ambas situaciones alertaron tanto a padres como a directivos porque el hecho, sea cual fuese, ocurrió dentro de la escuela cuyos directivos optaron por no brindar declaraciones ante el requerimiento periodístico.

Los involucrados no fueron a clases este viernes mientras se hicieron pericias en el aula donde estuvieron.

Aunque desde la institución no brindaron información, en medios radiales una docente integrante de la dirección confirmó el hecho y dijo: “Se nos dio aviso como directivos de un presunto abuso de un estudiante de cuarto año a una chica de segundo. Estuvimos en el establecimiento junto con personal policial; la denuncia ya está radicada”.

Además, aseguró que están “en comunicación con la supervisión para acompañar a los estudiantes implicados”.

“Están en una causa judicial y nosotros tenemos que resguardar la integridad de los chicos y la responsabilidad civil del establecimiento. Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad educativa, y para ello estamos haciendo todo lo que podemos”, concluyó la vocera de la institución.

La cámara Gesell será una prueba fundamental para la fiscalía para develar lo ocurrido dentro del colegio, ante las versiones contrapuestas entre ambos jóvenes. Está previsto que la realicen la próxima semana.