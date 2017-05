El macrismo ya no respaldará la pauta del 17% que había fijado. Y le apuntan por ello al titular del Banco Central. El desaire de los ministros.

Por la crisis y la suba de precios imparable, el Gobierno Nacional elevó la pauta de inflación estimada y ahora pasó del 17% al 20%.

Así lo reveló el perodista Marcelo Bonelli en una columna para el diario Clarín. El macrismo le apuntó por ello al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

“La decisión se adoptó frente al fracaso de Sturzenegger de meter la realidad inflacionaria en un “dogma” teórico que elaboró –por su cuenta- el BCRA”, explica Bonelli. Agrega: “También, porque se concluyó en que la receta no frena el alza de los precios y genera otros graves problemas: un dólar atrasado que afecta la producción y una bicicleta financiera que rinde “jugosas” ganancias especulativas”.

Además, en la nota se revelan datos durísimos sobre la economía argentina. “La inflación no se detuvo y acumuló un 9,1 % en el cuatrimestre. A fin de mayo podrá llegar al 11 % y lo peor: la remarcación sigue en la canasta de alimentos que golpea a los más débiles”.

Y contó que hasta el Presidente ya subió ese piso: “El propio Mauricio Macri ya maneja el 20 % y fue uno de los temas de los que habló ayer en la secreta reunión de coordinación con los máximos referentes del gabinete. El Presidente los convocó para tratar el recalentamiento de los precios y la marcha del programa fiscal”.

Además, se abre cada vez más la profunda grieta en el Gobierno contra Sturzenegger. El periodista revela datos: “ Ya todos sabemos que la pauta del 17 % ya fue. Sturzenegger también lo reconoce”, afirmó un ministro en off. Cuenta que el ministro de Finanzas Luis Caputo blanqueó que en público y ante inversores relativiza por primera vez las pautas de Sturzenegger. Y revela que “Gustavo Lopetegui dejó una señal clara para el mercado: envió un whatsapp a un conocido economista, apoyando las críticas que Miguel Bein hizo a Federico Sturzenegger en el programa radial de Marcelo Longobardi”. Y deja en claro que así y todo, “la decisión de no trabajar más con la pauta del 17% no se hará pública para no mostrar un desaire desde el macrismo a Sturzenegger.