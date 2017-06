Surgió como propuesta en una de las reuniones mantenidas entre los diferentes sectores del nosocomio. Además, podrá haber cambios en los diferentes accesos al hospital. Desde el domingo pasado, solo se permite el ingreso de dos familiares por paciente.

Parece trillado pero se trata de un problema que aún no encuentra solución. Los episodios de violencia en los hospitales no se detiene. Las medidas adoptadas no terminan por dar buenos resultados y los altercados se siguen presentando en diferentes efectores.

Mucho más lo sufre un hospital de referencia y abocado a la emergentología, como es el Cullen. Desde esta semana, y a raíz de un violento episodio que se vivió el sábado pasado, el ingreso al nosocomio es restringido. Solo se permite el acceso de dos familiares por persona.

Desde la dirección del hospital aclararon que no será la única medida. Las reuniones entre los diferentes sectores del efector son permanentes y apuntan al mismo objetivo: garantizar seguridad a todo el personal de salud que desempeña funciones.

En ese marco es que se analiza la posibilidad de solicitar DNI a todas las personas que deseen ingresar al Cullen. Es más, quienes pensaron en esta opción se imaginaron algo similar a lo que comenzó a realizarse en algunas canchas de fútbol, donde personal de seguridad realiza un escaneo del DNI, que está conectado con un sistema que dice si la persona tiene o no alguna restricción para ingresar al estadio. “Por qué no implementarlo acá”, dijo un referente del hospital a UNO Santa Fe. La propuesta será analizada en las próximas semanas.

Igualmente, las medidas avanzan. El próximo lunes, en una reunión interna entre todos los sectores que participan en la asistencia hospitalaria, se buscará modificar el sistema de ingresos al Cullen. Buscan que, en vez de ingresar por el sector de guardias y urgencias, la visita lo realice a través de la puerta principal, que se encuentra a mitad de cuadra. Actualmente, pasadas las 13.30 esa puerta se cierra y los familiares de pacientes entran por la guardia.

Si existe el acompañamiento por parte de quienes participen de ese encuentro, estiman modificar el acceso al nosocomio desde el día siguiente, martes. Buscan además revisar y tener mayor control sobre todo el sistema de puertas y accesos al Hospital Cullen.

La idea es llegar a tener una normativa de seguridad por escrito, como resolución del Consejo de Administración del Hospital Cullen.