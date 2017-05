El organismo nacional recuerda que sigue efectuando los pagos automáticos del subsidio a familias de bajos recursos para la compra de garrafas. A quién está destinado y cómo hacer el trámite. El programa arrancó hace dos años.

El programa Hogar es el beneficio directo del Estado Nacional para hogares de bajos recursos sin acceso a la red de gas natural. Es otorgado automáticamente cada mes a quienes más lo necesitan. Se puso en marcha en 2015 y aún sigue vigente.

El beneficio llega a todos los usuarios de bajos recursos, que perciben hasta 2 salarios mínimos, vitales y móviles, es decir 16.120 pesos, y hasta 3 SMVM (24.180 pesos) para hogares con familiar con discapacidad, que también incluyen a las viviendas de uso social y comunitario, que residen en zonas sin servicio de gas natural por redes o no se encuentran conectados a la red de distribución domiciliaria de gas.

El monto subió desde que arrancó en 2015 de 77 pesos a 115 pesos por cagada garrafa, la cantidad varía según la época del año. Hoy el valor de la garrafa a un precio diferencial es de 135 pesos. Quedando garantizado que los beneficiarios del Plan Hogar con Garrafas seguirán pagando 20 pesos.

La cantidad de garrafas y el monto de cada una varían en función de la cantidad de miembros del hogar, la ubicación geográfica de residencia de las familias y la época del año, estableciéndose una cantidad adicional para los meses de invierno (abril a septiembre). Para mayor información e inscripción, los interesados pueden llamar al 0800-666-46427.

Pago automático

En función de los ingresos de la persona, así como su conexión o no a la red de gas natural, se realizará el control de derecho y posteriormente se depositará automáticamente y sin necesidad de realizar ningún trámite todos los meses en su cuenta bancaria el monto correspondiente al subsidio. Esta situación comprende a la gran mayoría de los titulares de derecho del organismo previsional.

Si la persona recibe otra prestación de la Anses se le depositará el monto del subsidio en la cuenta bancaria o boca del Correo Argentino en la que cobra habitualmente. Pero si no cobra otra prestación de este organismo nacional y no tiene acreditada una cuenta bancaria se le creará una o se le asignará una boca de pago del Correo Argentino o de Efectivo Sí automáticamente.

¿Cómo realizar el trámite?

Desde la web, el interesado deberá completar el formulario en Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Dicho beneficio se otorgará de manera inmediata y los pagos se realizarán a lo largo del mes. Pero también lo pueden hacer en forma personal, descargando el formulario desde la web del Programa HOGAR, www.programahogar.gob.ar; de la ANSES, www.anses.gob.ar/programahogar; o ENARGAS, www.enargas.gob.ar. Posteriormente, se presenta de manera personal en cualquier oficina de la Anses o de Enargas.

Luego, una vez realizado el trámite y para consultar del depósito se puede ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social en la sección¿Cuándo y dónde cobro? Y allí se publica el calendario de pago mensualmente en https://programahogar.minem.gob.ar.