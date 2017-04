Los padres de una menor aseguraron que se presentó el viernes 31 de marzo a denunciar a Wagner, por intentar abusar y luego amenazar por Facebook a la chica.

Los padres de una adolescente de 13 años iban a denunciar por abuso sexual y amenazas a Sebastián Wagner un día antes del crimen de Micaela García, pero la jueza de menores que tenía que recibirlos no estaba.

La familia de la adolescente, que es amiga de una hijastra del presunto asesino de Micaela, aseguró que se presentó el viernes 31 de marzo pasado a denunciar a Wagner, por intentar abusar y luego amenazar por Facebook a la chica, pero la presentación no se pudo hacer ese día porque la jueza de menores que tenía que recibirlos no se encontraba en su puesto.

Como la niña denunciante no vive con sus padres biológicos sino con una familia con la que no guarda lazos de sangre, la denuncia sólo se podía realizar ante la Justicia de Menores.

En el Juzgado de Menores de Gualeguay la familia logró realizar la denuncia recién al lunes siguiente.

En la misma consta que tras un intento de abuso por parte de Wagner, la niña le pegó una patada, pero luego el hombre comenzó a amenazarla con violarla usando el perfil de Facebook de la hija de su pareja, que es amiga de la menor.

“Cuando te agarre te hago mía, la otra vez te salvaste pero la próxima te hago mía. Te voy a hacer mía, vas a ver”, fue uno de los mensajes que recibió la adolescente tras el incidente ocurrido en febrero pasado.

Tras realizar la denuncia que fue realizada el lunes 3 de abril, la menor contó en Cámara Gesell que un día de febrero ella había ido a la casa de la pareja de Wagner, Nora González, para estar con la hija en la pileta.

Allí, cuando ella fue a una de las habitaciones para cambiarse, apareció Wagner y comenzó a manosearla, hasta que la adolescente le efectuó una fuerte patada en los testículos y logró escaparse.

Días antes de la desaparición de Micaela García, la menor, tras mantener silencio sobre lo que ocurría, pudo contárselo a sus padres, que enseguida la acompañaron a hacer la denuncia.

“Justo la jueza de menores estaba en Galarza, así que no le pudo tomar la denuncia a mi hija. Nos citaron para el lunes. Ahí sí, fuimos e hicimos la denuncia”, explicó Daniel, padrastro de la niña en declaraciones a distintos medios.

El hombre señaló que su hijastra era amiga de la de Wagner desde la primaria y que en el secundario ya no iban juntas.

“Sabíamos que Wagner estaba preso, pero no por que causa, y que era tan peligroso. No se hablaba nada”, explicó.

“Cuando nos dijo la nena lo que había pasado, mi hija mayor, que tiene 30 años, la llevó a la Policía, una agente femenina las acompañó a los tribunales, pero un juez dijo que no podía tomarle la denuncia porque nosotros somos ´padres del corazón de ella y por eso la pasaron directamente a la jueza de menores, pero la jueza estaba haciendo un operativo en otro pueblo”, agregó en su relato el hombre.