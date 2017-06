Una persona intentó comprar un sedante en una farmacia de Puerto San Martín. Pero la boticaria advirtió irregularidades en la receta y cuando pidió más precisiones, el comprador huyó del comercio.

El secretario de Salud Pública de la Municipalidad de San Lorenzo, Humberto Delgado, denunció que hace poco perdió uno de sus sellos profesionales y que alguien lo utilizó para confeccionar recetas “truchas” para así adquirir un psicofármaco. La maniobra quedó expuesta ayer en una farmacia de Puerto San Martín cuando un muchacho se presentó en el lugar y quiso comprar un sedante.

El joven exhibió una receta con su número de documento y que llevaba al pie una firma y el sello del funcionario comunal. Pero a la farmacéutica le llamaron la atención dos cosas: primero, no reconoció la letra de Delgado, un profesional muy renombrado en la zona, y además al número DNI del comprador le faltaba un dígito.

Según informa el portal SL24.com, cuando el encargado de la farmacia le informó al comprador que faltaba una cifra a su número de documento y le pidió algún otro dato para chequear su identidad, el muchacho directamente optó por huir del comercio.

Inmediatamente después, la farmacéutica se comunicó con el facultativo para comunicarle lo sucedido.

“Tengo en mi poder cuatro sellos y no me había percatado de la ausencia de uno de ellos. Por suerte, los farmacéuticos de la zona reconocen la letra de los doctores, y en este caso sabían que no era la mía. La persona que prescribió la recete era un farsante y ya esta farmacéutica se comunicó con sus colegas para advertirle de la esta situación, para que estén alertas”, remarcó Delgado al medio de San Lorenzo.

“El formato de mis sellos y recetarios ya fueron modificados para evitar otro tipo de suceso igual, además presenté una denuncia ante el Colegio Farmacéutico, como también al Colegio Médico”, agregó.