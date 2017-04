Tiene por objetivo disminuir complicaciones y muertes entre los grupos de riesgo

El ministro de Salud provincial, Miguel González, participó este lunes en Santa Fe, del lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal destinada a los grupos de riesgo de la comunidad santafesina, que tiene como objetivo disminuir complicaciones y muertes al evitar la circulación de la enfermedad.

Al inicio de la presentación, que se llevó a cabo en la sede de la cartera sanitaria (Juan de Garay 2880, 1º piso), González señaló que “dimos inicio a la campaña de vacunación antigripal, aún sin la circulación del virus, lo que es muy bueno porque nos permite colocar las vacunas antes de que llegue la enfermedad”.

También señaló que “durante estos años hemos logrado vacunar a la mayoría de la población objetivo y sabemos que es esencial tener las vacunas con anticipación para lograr un impacto sanitarios de calidad”.

“Hay 177 mil dosis iniciales de las 580 mil que van a llegar en el resto de la campaña, que el gobierno nacional promete enviar para su correcta distribución”, adelantó el titular de la cartera sanitaria santafesina. Además, indicó que la vacuna “es gratuita y ya está disponible en los 386 centros de salud de la provincia, en los hospitales y vacunatorios privados”.

En una primera etapa “se concretó la prevención de los equipos de salud, tanto de los efectores públicos como de los privados”, especificó el ministro, y recordó que la vacuna contra la gripe es destinada a las personas que integran el grupo llamado “población de riesgo”.

LOS DETALLES

Por su parte, la subsecretaria de Gestión Territorial de Primer y Segundo Nivel de Atención, Andrea Uboldi, expresó que “siempre insistimos en que las personas que tienen que vacunarse son, entre otras, todos los grupos entre dos y 64 años que son las personas que tienen problemas crónicos de salud ya sea pulmonares, cardíacos o renales; las embarazadas en cualquier momento del embarazo, básicamente para proteger a la mamá y al bebé que hasta los seis meses no se va a poder vacunar; las puérperas hasta el egreso de la maternidad, como máximo a 10 días del parto si no la recibieron durante el embarazo”.

También incluyó a “todas las personas mayores de 65 años, aunque tengan PAMI, y esto lo aclaramos bien porque puede estar demorada la entrega de PAMI y esta población es básicamente muy vulnerable a la gripe y a morir por gripe”.

Además, refirió que hay dos grupos especiales que “me parece interesante mencionar porque hemos visto y analizado la mortalidad del año pasado que son las personas que tienen una obesidad importante, le llamamos obesidad grave a la que está muy encima por su sobre peso, las personas diabéticas que no sean insulinodependientes y sus convivientes, como así también los de las personas oncohematologicas y de los bebes muy chiquitos que son los prematuros”.

Finalmente, recordó que “cuando nosotros cerramos el año pasado con los fallecidos, encontramos que el 85 % no tenía la vacunación antigripal aplicada y todos tenían uno o más factores de riesgo, de modo que cuando analizamos estadísticamente esa posibilidad, era dos veces y media la gente con factores de riesgo la que tenía más chances de morir si no estaba vacunada. Así que el mensaje sigue siendo fuerte de verificar a los grupos de riesgo para vacunarse”.

PRESENTES

Acompañaron el lanzamiento de la campaña, el secretario de Gestión Territorial de Primer y Segundo Nivel de Atención, Silvio González, y la directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Patricia Morales, entre otros integrantes del gabinete sanitario.

SÍNTOMAS DE LA GRIPE

Se manifiesta a través de un cuadro de fiebre alta, tos y dolores musculares que pueden ser leves o moderados. En la mayoría de los casos, los pacientes no tienen dificultades graves. Sin embargo, el riesgo de desarrollar complicaciones —la más frecuente es neumonía— aumenta entre los grupos de riesgo.

GRUPOS DE RIESGO

La vacuna contra la gripe o influenza es parte del Calendario Nacional de Vacunación y deben recibirla aquellas personas que sufren el riesgo de complicaciones de la salud con la frecuencia de dosis que se suministran una vez al año.

“Hablamos de niños en edades comprendidas entre 6 y 24 meses inclusive; las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y las puérperas hasta el egreso de la maternidad, como máximo a 10 días del parto si no la recibieron durante el embarazo; las personas de entre 2 y 64 años, inclusive, con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras; todas las personas mayores de 65 años y el personal de salud”, señaló Uboldi.

RECOMENDACIONES

Para evitar la gripe se recomienda: lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, especialmente al regresar a la casa luego del trabajo, la escuela o alguna salida. Si no se cuenta con agua, se puede utilizar alcohol gel al 70% y evitar la concurrencia a espacios cerrados con mucha gente porque favorece el contagio de infecciones respiratorias.

De igual modo, ventilar bien la casa, espacio laboral o escolar cuando sea posible, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar (preferentemente con el codo) y utilizar pañuelos descartables y vacunarse si pertenece a un grupo de riesgo.