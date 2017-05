Albor Cantard fue designado para encabezar la lista de diputados nacionales. Fue una decisión tomada directamente desde la Casa Rosada.

El gobierno nacional decidió que Mario Barletta no sea candidato a diputado nacional por Cambiemos y, por medio de un “dedazo”,designó para ese lugar a otro santafesino: Albor Cantard, actual secretario de Políticas Universitarias.

El gran ganador de esta modificación tan sorpresiva como polémica hacia el interior de Cambiemos es José Corral, quien ya venía barruntando desde hace días la posibilidad de que desde Balcarce 50 le bajaran el pulgar a Barletta.

Como para completar el esquema santafesino, que le trae dolores de cabeza al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al propio presidente de la Nación, ayer el propio Mauricio Macri lo llamó a Jorge Boasso para que desista de presentarse con una lista propia en las primarias del oficialismo. Es más, según pudo saber La Capital, llegó un ofrecimiento para el concejal radical en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Boasso dijo que no.

Era inocultable, ayer el malestar de Barletta por la decisión de correrlo, pero también la de muchos dirigente del PRO, que siguen considerando que Luciano Laspina debería encabezar la nómina. Si encabeza Cantard, y Boasso va a internas, podría haber corrimientos de todos los nombres.

Una calificada fuente del radicalismo nacional, dijo ayer que desde el gobierno nacional le ofrecerán a Barletta un cargo para evitar una grieta con el ex intendente de la ciudad de Santa Fe.

La decisión de correr al actual diputado nacional sorprende, además, porque Albord Cantard es un gran desconocido fuera de la ciudad de Santa Fe. La decisión se tomó luego de que en Casa de Gobierno se escucharon críticas a Barletta de dirigentes macristas por haber sido siempre candidato del Frente Progresista. Sin embargo, en vez de designar a un “PRO puro”, la designación cayó en otro radical. Ganó Corral.