El gobernador lanzó una nueva edición de la iniciativa que amplía y mejora su oferta para la formación en oficios. Está destinada a jóvenes de 14 a 30 años que no estudian ni trabajan. Este año busca alcanzar los 6 mil inscriptos.

“Todos necesitamos que nos ayuden, y este programa es una mano para quien la necesita y está dispuesto a aprovecharla”, aseguró el gobernador Miguel Lifschitz al presentar este jueves, en Rosario, la edición 2017 del Programa Nueva Oportunidad.

La iniciativa, enmarcada en el Plan Abre, se propone un abordaje integral de jóvenes de entre 14 y 30 años en situación de alta vulnerabilidad social, a los que se acompaña en un trayecto pedagógico de capacitación y fortalecimiento de vínculos sociales, con herramientas concretas para que puedan construir un proyecto de vida.

“Para cualquier joven es muy difícil encontrar un camino solo, por eso estamos muy contentos de que Nueva Oportunidad crezca cada vez más. Hay que encontrar una salida a esta sociedad tan difícil, donde a veces no hay vivienda, trabajo, y posibilidad de construir un proyecto de vida”, indicó el gobernador.

El objetivo es alcanzar a 6 mil jóvenes de toda la provincia, a través de los ministerios de Educación y de Desarrollo Social, y los municipios y comunas, precisó el mandatario santafesino, y manifestó que la propuesta ayudó a que “también el Estado aprenda cómo hay que trabajar para lograr las soluciones que se necesitan”.

180 CURSOS

“En esta provincia la inclusión no está dada por el azar y la lógica del mercado, creemos que todos los jóvenes tienen que tener las mismas posibilidades de formarse”, afirmó el director provincial del Nueva Oportunidad, Luciano Vigoni.

“Hoy las organizaciones sociales acompañan el Nueva Oportunidad, trabajamos con la población que el gobierno determina como prioridad, con jóvenes que están por fuera del sistema escolar, a quienes no solo se le brinda capacitación en oficios, sino también aspectos humanos y colectivos”, señaló Vigoni.

Cabe indicar, que este año se espera duplicar la cantidad de jóvenes incluidos en el programa Nueva Oportunidad, se calculó la necesidad de gestionar 180 cursos con una cantidad de 2.500 horas aproximadamente.

Para ello se convocó a docentes en Rosario, Santa Fe y Reconquista, y se realizó una selección donde se priorizó la experiencia en trabajo con jóvenes. Se presentaron 1500 docentes de toda la provincia a quienes se los entrevistó personalmente, para luego conformar un escalafón que servirá para ir convocando de acuerdo al armado y a las prioridades del comienzo de los cursos.

Las especialidades van desde herrería, carpintería, mecánica de motos, jardinería, huertas, deportes, planificación y cocina, entre otras.

PRESENTES

De la actividad participaron, también, el secretario de Desarrollo Territorial, Jorge Elder; el secretario de Juventudes, Pablo Lamberto; la subsecretaria del Plan Abre Rosario, Cecilia Mijich; la coordinadora de Formación Profesional y Capacitación Laboral del Ministerio de Educación, Viviana Córdoba, y la secretaria de Promoción Social local, Laura Capilla, entre otros.

“A NO BAJAR LOS BRAZOS”

De la actividad, llevada a cabo en el Centro de Capacitación Laboral para Adultos (CECLAS) Nº 19 (Grandoli y Segui), participaron, también, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, y los ministros, de Educación, Claudia Balagué, y de Desarrollo Social, Jorge Álvarez.

Previamente, Fein valoró que “juntos provincia y ciudad generen oportunidades de aprender, progresar y lograr un proyecto de vida; muchos habían pasado por nuestras escuelas, pero había que darles una nueva oportunidad”.

“Cuando hay más oportunidad hay menos violencia, más encuentro y ganas de unirnos”, precisó la mandataria local, y les dijo a los presentes: “Felicitaciones y gracias por sumarse, por no bajar los brazos, vamos a estar al lado de ustedes para construir juntos un futuro mejor para todos”.

Por su parte, Balagué recordó que el “programa fue creciendo y desarrollándose con el transitar, y se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional. Seguimos incorporando equipamiento, infraestructura y acompañamiento para quienes lo necesiten”.

“Luego de tres años de experiencia, valoramos lo significativo que resulta para los jóvenes realizar el Nueva Oportunidad en una institución educativa, y por eso planteamos para este año que la mayor parte de las capacitaciones del programa se den junto al Ministerio de Educación en CECLAS y en instituciones estatales que cuentan con un entorno de formación, para de esta manera poder acercar a estos jóvenes que no estudian ni trabajan a las escuelas y centros de formación para luego poder incorporarlos a otros programas como el Vuelvo A Estudiar”, indicó Balagué

Además, la ministra detalló que Educación generó una reformulación adaptando sus estructuras de formación al formato planteado por el Nueva Oportunidad (recibieron grupos de 15 jóvenes, con acompañantes, dos días a la semana 2 horas y media cada uno) en relación al perfil de los jóvenes y a los objetivos que se esperan.

Finalmente, Álvarez describió a la iniciativa como “una política pública innovadora, que se realiza en forma conjunta con organizaciones sociales”, desde hoy “se va a buscar a los jóvenes, se los acompañan y lleva al lugar de educación, y desde Desarrollo Social se apoya a cada uno de los jóvenes que se involucran”.