Es en comparación al mes anterior, de acuerdo a un estudio difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos. El índice toma como vivienda unifamiliar con una superficie total de 69,50 metros cuadrados.

El costo de la construcción en marzo de este año respecto a febrero de 2017 se incrementó en un 0,52 por ciento en la ciudad de Santa Fe, de acuerdo a un estudio difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

Según el Índice del Costo de la Construcción, que mide las variaciones mensuales del costo de la construcción privada de viviendas unifamiliares en la ciudad de Santa Fe, el 0,52 por ciento de aumento se alcanzó por el alza del 0,97% en el capítulo Materiales; 0,54% en el capítulo Gastos Generales, mientras que en Mano de obra no hubo variaciones.

En el análisis por ítem de obra de Materiales, se observaron las principales alzas en: Zinguería (5,37%); Varios básicos (4,71%); Cementos (3,65%); Amoblamiento (1,76%); Aceros nervados (1,26%); Ferretería varios (1,15%). Respecto a Gastos Generales, el alza del 0,54%, se debió principalmente al ítem Insumos.

Cabe destacar que el capítulo Mano de obra incorpora los nuevos valores establecidos por la Resolución Nº 762/2016 del 14 de octubre de 2016, para las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 76/75. A partir del 1º de enero de 2017, se efectiviza el último tramo de incremento (Resolución Nº762/2016), el cual totaliza el 34% acumulado anual. Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en los Gastos generales debido a que este capítulo contiene un ítem que se encuentra enmarcado dentro de la Resolución mencionada .

En esa línea vale remarcar que el índice toma como vivienda tipo en la ciudad de Santa Fe a una Vivienda Unifamiliar con una superficie total de 69,50 metros cuadrados.

Su objetivo es la medición de precios de un periodo al otro, de todos los insumos que intervienen en las distintas etapas de la construcción (materiales, mano de obra, maquinarias, etc.) desde la preparación del terreno, pasando por las estructuras, cerramientos, instalaciones y servicios, hasta las terminaciones y acabados finales.

Para el cálculo del costo se considera que la adquisición de los materiales, insumos, la contratación de la mano de obra y demás, se realiza dentro del ejido de la misma ciudad de Santa Fe. No se incluye el valor del terreno, ya que el mismo se encuentra por fuera del proceso constructivo. Se incluye el IVA, ya que la vivienda es construida por un particular, es decir, que absorbe todo el impuesto como consumidor final.

El relevamiento de materiales se realiza mensualmente, a partir de un directorio de locales dedicados a la venta al por menor de materiales para la construcción. Para la Mano de Obra, se toma como referencia, las remuneraciones de los trabajadores de empresas constructoras. Se consulta a la UOCRA, Colegios Profesionales y demás instituciones relacionadas, obteniendo así, el valor hora y adicionales correspondientes.