La iniciativa fue presentada por el concejal del bloque “Santa Fe es una sola”, Juan José Saleme y tiene por finalidad consultar y solicitar a los integrantes del Órgano de Control sobre los informes y dictámenes correspondientes a la creación de las nuevas líneas de colectivos.

Las nuevas líneas de transporte de pasajeros efectúan un recorrido que conectará con la zona del nuevo Liceo Municipal en el Molino Marconetti y el sector del Puerto y la zona de Blas Parera hasta Aristóbulo del Valle respectivamente. “Es indispensable conocer pormenorizadamente datos que justifican y dan sentido a la creación de estas nuevas líneas”, argumentó Saleme.

El decreto aprobado en la última sesión “solicita a los integrantes del Órgano de Control del Transporte Público de Pasajeros por Colectivos Matías Battista, Juan Jaurena y Carolina Beatriz Galluccio, el dictamen correspondiente sobre la creación de las líneas 20 y 21 de transporte”. Para el edil, “es necesario que los concejales conozcamos y accedamos a toda la información relativa al tema en cuestión, en particular lo relativo a su funcionamiento, costos, determinación de recorridos, tarifas, entre otros”, aseguró.

Para Saleme “no es suficiente nuestra intervención a través de un pedido de informes sino que es necesario un urgente y completo informe a fin de garantizar transparencia de la gestión municipal en materia de transporte público de pasajeros”.

Reunión con el Ejecutivo

En el mismo sentido, Saleme solicitó también una reunión informativa con funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal por el mismo tema.

“Consideramos necesario que se informe acerca de los estudios de factibilidad económica, social y de movilidad realizados; el plan de sustentabilidad que se planificó, las frecuencias y paradas, el motivo de la determinación de los recorridos respectivos, la cantidad de unidades destinadas a cada línea, el número de personas a quienes beneficiará, durante cuánto tiempo y con qué criterio se implementa, la licitación pública y la o las empresas que se harán cargo de la prestación del servicio, así como cualquier otra información de relevancia que considere pertinente el Órgano de Control”.

La ordenanza Nº 11.580, en su artículo 6º, establece que cuando las ampliaciones o reducciones de los recorridos impliquen la alteración de más de un 20% de su trayecto, deberán ser aprobadas por el Honorable Concejo Municipal. Sin embargo, no se ha comunicado ningún decreto al respecto al cuerpo de concejales.

“Por lo tanto, no sólo para cumplir con lo establecido en la normativa vigente, sino también para obtener la información precisa al respecto y brindar así la transparencia que merecen todos los vecinos de la ciudad, consideramos extremadamente necesario escuchar a los representantes del Órgano de Control”, sostuvo el concejal del bloque Justicialista “Santa Fe es una sola”, Juan José Saleme.