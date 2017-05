Fue esta tardecita, luego de que ayer haya cedido las defensas de la zona norte y haya ingresado el agua al casco urbano del pueblo.

Tras 24 horas de angustia e incertidumbre, esta tardecita llegó un poco de alivio para los pobladores de Melincué, cuando lograron cerrar el anillo perimetral que ayer a la tarde había cedido, producto de la intensa lluvia, pero, sobre todo, del viento del sur. Ahora, las autoridades están viendo el sistema de bombeo para tratar de sacar el agua de la zona urbana lo más rápido posible, especialmente teniendo en cuenta que se esperan nuevas lluvias para el jueves y viernes venidero.

No obstante, y de acuerdo a lo señalado por personal de Bomberos Voluntarios y de la Brigada Acuática, con estos trabajos la lluvia de esos días no debería complicar la situación, más de lo que está en estos momentos.

“Por las lluvias y el viento que azotó esta zona se produjo una brecha en la defensa norte, afortunadamente con la tarea de la Brigada Acuática, de los Bomberos Voluntarios de Santa Fe, junto con el Ejército Argentino, los cadetes del Instituto de Seguridad Pública y los voluntarios se pudo cubrir la brecha, por lo que la defensa está prácticamente trabajando”, argumentó Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de la provincia.

Escajadillo comentó también que ahora están viendo “con la gente de Recursos Hídricos de la provincia el sistema de bombeo para que podamos sacar el agua que ingresó al área urbano, de modo de sacarla al canal obturador y a la Laguna Melincué”.

El Secretario de Protección Civil indicó también que hoy llevó un vehículo anfibio del Ejército Argentino y que mañana tendrán “dos objetivos para revisar con este vehículo y el personal de la Brigada Acuática, uno es ver cómo está todo el sistema de defensa norte y el otro el sistema de bombeo, puesto que se han alquilado unas bombas de mayor porte, para sacar el agua del casco urbano lo más rápido posible, teniendo en cuenta que para el jueves y viernes está previsto que vuelva a llover”.

Guillermo, el jefe de Bomberos, destacó que fueron seis brigadas acuáticas y alrededor de 70 los bomberos que estuvieron trabajando “para cerrar esta brecha, que es la más importante que teníamos y que necesitábamos sí o sí cerrar”.

Por su parte, Fabián Ferrer, jefe de la Brigada Acuática de Firmat, sentenció que trabajaron en el refuerzo del anillo de contención y la rotura de la barrera, que fueron “alrededor de doce metros y algunas otras fisuras que hubo en otros lugares”.

Consultado sobre si las lluvias que se esperan entre el jueves y el sábado, comentó que “si lo reforzamos bien no creo que tengamos complicaciones, más allá de lo que es obvio en la localidad”.