Todo se debe a un hábeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa Penal, el cual ya cuenta con el aval de la Procuraduría Penitenciaria Federal.

Estamos excedidos”, así le dijo a UNO Santa Fe un vocero de la alcaidía de la ciudad de Sastre en relación a la superpoblación que tiene desde hace, al menos, ocho meses la dependencia policial de la ciudad cabecera del departamento San Martín, en el oeste provincial.

La situación motivó a que el pasado 20 de marzo, la abogada del Servicio Público de la Defensa Penal, Patricia Hidalgo, presente en los tribunales de San Jorge un hábeas corpus en favor de los internos privados de la libertad ante las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran.

A raíz de ello, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Patrizi, ordenó que se notifique de la situación a la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, organismo que también adhirió al recurso interpuesto por lo que en los próximos días deberá resolverse la situación en una nueva audiencia en la Oficina de Gestión Judicial departamental.

Presos sin condena y amontonados

El hacinamiento denunciado por la defensa pública hizo hincapié en que la alcaidía tiene una capacidad para solo 12 internos situación que no se cumple ya que en la actualidad se encuentran alojados 29. La mayoría no tiene condena ya que están con prisión preventiva por delitos del nuevo sistema penal: homicidios, tentativas de homicidios, robos y abusos sexuales. Todos esperan un cupo en el Servicio Penitenciario provincial.

A esta población penal, se suman también los provenientes de infracciones a la Ley 23.7367 –ley de drogas– los cuales tramitan sus causas en el fuero federal y que deberían estar detenidos en penales de esa índole pero ante la falta en la provincia de cárceles federales, no se cumple.

Según indicaron desde la Defensoría Penal, la cantidad de presos federales ha complicado la situación del alojamiento de los demás detenidos con prisión preventiva por causas en la Justicia provincial.