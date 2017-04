Lo dijo Ricardo Ciccarelli, uno de los dueños de la autopartista Cirubon, empresa que se hará cargo de la única fábrica de llantas del país. Prometió ampliar el espectro de producción.

La autopartista Cirubon se hará cargo de la planta industrial de Mefro Wheels en Rosario y así reactivará la única fábrica de llantas del país después de cuatro meses de parálisis. Se preservarán más de cien puestos de trabajo y habrá aportes de la Nación y la provincia para los trabajadores.

Ricardo Ciccarelli, dueño de Cirubon junto a su hermano Daniel, afirmó que está “convencido de que la fábrica es viable”. Además estimó que en “90 días ya estará produciendo”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de La Ocho, Ciccarelli afirmó: “Estoy convencido de esto porque nos gustan los desafíos. Nos hemos jugado en esto porque creemos en esto. La planta no sólo puede fabricar llantas. Se pueden hacer puertas, piezas agrícolas, cualquier cosa. Vamos a agrandar el espectro de la producción, no nos vamos quedar sólo con las llantas”.

“Esto va a llevar su tiempo porque hay una parte legal que está dentro de un concurso y el juez nos tiene que habilitar para ingresar. En la parte legal hay que esperar 90 días y en la parte laboral, ya nos pondremos a trabajar para hacer un contrato para que se pueda ingresar a la empresa. Ayer fui a hablar con la gente de Toyota para ver cómo estamos. Va tardar un tiempo para confíen en nosotros. A la planta hay que ponerla en marcha. No tiene luz, agua ni gas. Hay un trabajo que llevará unos 90 días”, afirmó Ciccarelli.

El empresario dijo “ahora hay que salir a buscar a los clientes que se perdieron. Esta es una transformación que va a llevar su tiempo. Estoy convencido que la fábrica saldrá a flote porque nos gustan los desafíos”.

“Pensamos en arrancar con una base de cien trabajadores. La empresa estuvo cuatro años perdiendo plata. Vamos a ir despacio. No hay que desesperarse. Esto va a cambiar. Tenemos el apoyo de la Nación y la provincia, donde todos están involucrados en este proyecto”, remarcó.

“Yo no le tengo miedo a la importación. Mi empresa, Cirubon, exporta piezas a México, Brasil y España. Lo único que le pido al gobierno nacional es que ponga reglas de juego claras y después les vamos a demostrar que somos capaces de exportar nosotros. Las reglas no están claras en este momento. Por eso, las fábricas tenemos los problemas que tenemos. Los inconvenientes se dan porque arrancamos con una materia prima un 40 por ciento más cara. La carrera la tenemos que largar todos parejos”, agregó Ciccarelli.

Ciccarelli afirmó que “confía” en los empleados de la ex Mafro Wheels. “Yo creo en la gente y acá hay hambre de trabajo. Se que el que trabajador que está atrás mío vale por diez japoneses porque tiene ganas de laburar. Son gente de trabajo y eso es lo que vale. Lo que más valoré de ayer fue que junté a los peronistas, kirchneristas, socialistas y macristas. Eso no tiene precio. Lo importante es que nos escuchemos. El día que podamos hablar y escuchar el país andaría maravilloso”.