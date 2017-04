La explosiva declaración la diputada e integrante de Cambiemos la hizo en el programa de Mirtha Legrand. Y le pegó duro al titular de la Corte Suprema.

La diputada e integrante de Cambiemos Elisa Carrió le tiró con munición pesada al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y también le pegó al Gobierno por querer censurarla sobre el tema.

“Un día Macri me va a pedir de rodillas que lo saquen a Lorenzetti”, afirmó en la mesa de Mirtha Legrand este domingo.

Asimismo, contó: “Yo no acordé con Mauricio Macri cuidar a Moyano o a Lorenzetti. Yo critico al Gobierno porque hay censura sobre temas de Lorenzetti”, atacó Carrió. Y manifestó: “Siempre me han dejado sola. Toda la Coalición Cívica ha pedido la intervención a Lorenzetti”.

Sobre su candidatura fue tajante: “(Si quieren que me presente a las elecciones) que el Presidente le diga a Lorenzetti que deje de acusarme”.

Y le pegó a Gabriela Michetti: “Michetti me decía en Olivos que me siente a hablar con Lorenzetti; yo no hablo con delincuentes”, dijo.

Por otra parte, Carrió salió a defender a la hija de Cristina Kirchner ante el ataque de la Justicia, los medios y el Gobierno. “No se la tomen con Florencia Kirchner. Lo digo con la integridad moral de haber defendido a los Noble Herrera”, reclamó.