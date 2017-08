La primera precandidata a diputados porteños por la oficialista Vamos Juntos, Elisa Carrió, pidió “perdón” por los “muchos errores no forzados” cometidos por el gobierno de Mauricio Macri durante sus 18 meses de gestión.

“Quiero pedirles en nombre de todos nosotros perdón por los muchos errores no forzados cometidos por nosotros, porque también como ustedes estamos aprendiendo a ser republicanos”, sostuvo Carrió, en el cierre de campaña en la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo acompañada por el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros del Gabinete Nacional.

La precandidata sostuvo que “tenemos una República que perdimos hace muchísimos años y estamos caminando paso a paso para reconstruirla”, pero destacó que “nuestro presidente tuvo algo que no tuvieron los anteriores: es capaz de escuchar y rectificar”.

Además, reclamó el voto para el oficialismo el domingo en las PASO y aseguró que “vamos a tener paz” cuando “tengamos justicia, verdad y condena para los que se robaron el país”.

“Cuantos más votos tengamos, (JUlio) De Vido fue”, declamó Carrió, al hablar en el acto de cierre de campaña del oficialismo en Capital Federal.

“Espero que la sociedad y sobre todo los más pobres entiendan que nunca hubo tanto gasto social para esos sectores, la diferencia es que nosotros no decimos «Esto es propiedad de Mauricio»”manifestó, al tiempo que advirtió que “cuando se lo dan a cambio de los votos, se llama esclavitud y uso de los pobres, y si se levantara Evita los mataría”.