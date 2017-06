El primer candidato a diputado nacional de Cambiemos aseguró que su designación “no fue a dedo” sino por “una decisión partidaria y orgánica”. Reconoció que “Boasso está en su derecho” de ir a las Paso pero advirtió: “Macri va a estar muy comprometido con esta campaña”

El secretario de Políticas Universitarias de la Nación y ex rector de Universidad Nacional del Litoral (UNL), Albor Cantard, afirmó este martes en el programa De 12 a 14 (El Tres) que “José Corral como presidente del partido radical fue quien llevó la propuesta” para que él sea el primer candidato a diputado nacional por Cambiemos y reconoció que una interna con Jorge Boasso puede generar “desgastes”.

Cantard dijo que su nominación surgió “más que del propio Corral del radicalismo” porque nació “de diálogos en las mesas dónde ese estaban discutiendo las candidaturas y Corral como presidente del partido fue quien llevó la propuesta”.

La lista se completa en los primeros lugares con el actual legislador del PRO Luciano Laspina, Lucila Lehmann (del Espacio Carrió) y Gisela Scaglia.

El secretario de Políticas Universitarias de la Nación señaló que sería mejor evitar una confrontación en las Paso: “La aspiración nuestra es evitar las internas porque siempre algún desgaste producen”. En ese sentido, apunto que el actual concejal radical Jorge Boasso “está en su derecho de plantear una alternativa diferente”.

Sobre la acusación de su potencial rival en las internas de que él era un “candidato a dedo”, Cantard afirmó que “es una decisión partidaria y orgánica de Cambiemos, no tuve sobre este tema ninguna charla con el presidente (Mauricio Macri). No veo el dedo, eso no se condice con la realidad”.

Por otro lado, defendió que la UCR vaya por separado del Frente Progresista a las elecciones provinciales (más allá de que haya radicales que permanecen dentro de ese espacio) y sostuvo que “la última convención ratificó su pertenencia a Cambiemos”. Adelantó que además de Rosario y Santa Fe habrá “otras ciudades donde el radicalismo no va estar en el Frente Progresista”.

“Macri va estar muy comprometido con esta campaña de medio término porque se debate entre profundizar lo hecho y no volver al pasado”, añadió.