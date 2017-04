La ministra de Seguridad dijo que es “inadmisible” lo ocurrido en la casa de la gobernadora de Santa Cruz.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich repudió hoy los hechos de violencia cometidos por algunos manifestantes contra la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y destacó que existe un “sistema de evacuación” de la ex presidenta Cristina Fernández para el caso que sea necesario.

“Haber llegado prácticamente a la casa, haber querido entrar es absolutamente inadmisible”, sostuvo Bullrich en el progarma “Debo decir” de América, al referirse a los ataques perpetrados por manifestantes en la residencia oficial, en Río Gallegos, en momentos en que se encontraban en el lugar no sólo Kirchner, sino también la ex mandataria nacional y su pequeña nieta.

En ese sentido, la ministra ratificó que se armó un “sistema de evacuación” de Fernández “con la custodia de la ex presidenta que es de la Policía Federal”.

En el momento de los incidentes “hicimos un refuerzo con la gente que había de la Policía Federal y Gendarmería en el lugar y, por suerte, no tuvimos” que intervenir, dijo, en declaraciones a América TV.

Tras recordar que Santa Cruz “está pasando una crisis muy fuerte después de 24 años del mismo gobierno”, Bullrich insistió: “de ninguna manera podemos aceptar esa violencia de que prácticamente han entrado a la casa de la gobernadora”.

En ese momento, “activamos un protocolo de cuidado de la ex presidenta y si la provincia lo pedía también de la Casa de Gobierno de Santa Cruz”, aseguró.

Fernández de Kirchner, agregó, pudo regresar a su casa de Río Gallegos tras los incidentes y “se puso un refuerzo de seguridad de la Policía Federal” a la vez que “hay contacto para cualquier circunstancia que pueda pasar”.

La ministra subrayó que tras más de 20 años de gobiernos de signo kirchnerista, Santa Cruz se ha convertido “en una provincia sin ningún tipo de actividad productiva, que vive del empleo público”, lo que “de ninguna manera justifica una piedra en una ventana”, sostuvo.