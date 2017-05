El diputado provincial dijo que el Frente Progresista Cívico y Social se reunirá el sábado para definir las alianzas, pero no quiso dar nombres al ser consultado respecto de posibles elegidos para encabezar las listas en las futuras elecciones.

En el marco de los festejos del 25 de mayo, el diputado provincial Antonio Bonfatti dialogó con la prensa respecto de las elecciones que se desarrollarán en agosto y octubre de este año. “El sábado se definirán las alianzas en el congreso del partido, pero aún no se van a discutir candidaturas. No hay apuro para eso”, afirmó.

En ese marco, al ser consultado respecto de los dichos de referentes del partido justicialista que se pronunciaron en “unión” con el socialismo, Bonfatti declaró: “Yo creo que tenemos un mismo adversario de un modelo que no coincidimos, un modelo que lleva a exclusión de muchos argentinos. Se observa día a día con los indicadores del mismo Indec, con las cifras del mismo gobierno que muestra que refleja un 4,5% de caída en el nivel industrial; y también con lo que percibimos en la Cámara de Diputados, con dos o tres empresas por semana que tienen posibilidad de cierre”.

En esa línea, el exgobernador se refirió a un documento del año 1968 que aseguró: “Muestra un principio básico de los socialistas que tiene que ver con conformar un frente de las mayorías en el país, que contenga a la mayor cantidad de trabajadores, empresarios, y ciudadanos en general, que pensemos mirando el país y no candidaturas ni partidos”.

Asimismo, Bonfatti puntualizó en que “hoy los partidos no tienen la misma inserción que tenían antes, ni aquí ni el mundo”. Y cerró: “Es una realidad de un nuevo modo de producción, si se quiere; hoy la representatividad es diferente, las comunicaciones son al instante, esto ha cambiado la vida de la sociedad y de los políticos también”.