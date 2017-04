El juez le otorgó el permiso para que pueda salir del país la semana próxima, previo pago de una caución de 300 mil pesos, 150 mil cada una.

El juez Claudio Bonadio concedió hoy la autorización para salir del país la semana próxima a la expresidenta Cristina Fernández y a su hija Florencia Kirchner, previo pago de una caución de 150 mil pesos cada una.

Según informaron fuentes judiciales, Bonadio, quien las procesó en la causa “Los Sauces” como presuntas jefas de una asociación ilícita, firmó dos resoluciones autorizando el viaje, desde el 5 hasta el 19 de mayo.

Cuando vuelva, la exjefa de Estado y su hija deberán presentarse a más tardar en las próximas 48 horas en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Y si no depositan los 300 mil pesos, no podrán viajar, indicaron a DyN las fuentes judiciales.

El propio Bonadio había dictado la inhibición de bienes de Cristina Fernández cuando la expresidenta desconoció el embargo de 15 millones de pesos en la causa llamada “dólar futuro”, por la que ya fue enviada a juicio oral y público.

La exjefa de Estado y su hija planean viajar a las ciudades de Atenas (Grecia) desde el 6 al 9 de mayo; Bruselas (Bélgica) del 9 al 12 de mayo y Londres (Reino Unido) desde el 12 al 18 de mayo. En el exterior Cristina Fernández prevé brindar conferencias y charlas.

“He de tener en cuenta que la nombrada siempre ha estado a derecho en las actuaciones, que en la ocasión que se requirió su presencia acudió al llamado. A su vez ha acreditado las fechas de egreso e ingreso al país y lugar de residencia durante las fechas de solicitud. Por otra parte la situación procesal de Fernández ha sido resuelta, encontrándose recurrido su procesamiento”, se señaló.

Bonadio señaló que “sin perjuicio de ello, deberá realizar personalmente distintos informes -Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, informe socio ambiental- y deberá ser intimada por el oficial de justicia ‘ad hoc’ de este Juzgado o del que corresponda del embargo dispuesto en su contra”.

El juez consideró además que “la encausada fue procesada en orden a los delitos de jefe/organizadora de una asociación ilícita, lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público”.

Precisó que la expresidenta “registra otros procesos en su contra, ya sea en investigación, con procesamientos recurridos o elevados a juicio oral”, y remarcó que “estas circunstancias justifican la imposición de la caución real que no resulte irrazonable o de imposible satisfacción”.

“Tal medida tiene como objeto, ante la perspectiva de perder el monto abonado, ser un elemento disuasivo suficiente para evitar que la imputada Fernández se fugue del país o eluda la acción de la justicia y que asegure su comparecencia”, dijo.

Bonadio dispuso que “se le impondrá la obligación, de acuerdo a lo requerido por el Sr. Agente Fiscal, de presentarse dentro de las 48 horas de su retorno al país, ante este Juzgado y secretaría”.