La concejala del Bloque Justicialista “Santa Fe es una Sola”, Marianela Blangini, junto a su par Ignacio Martínez Kerz, presentó un proyecto de declaración expresando su preocupación por la mora del Estado Nacional en reglamentar la Ley Nº 26.879 que crea el “Registro Nacional de Datos Genéticos para delitos contra la integridad sexual”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, e insta a las autoridades competentes a hacerlo a la mayor brevedad posible.

“Queremos que todas las herramientas que estén al alcance del Estado sean utilizadas en su integridad para procurar prevenir más y mejor los delitos que tienen mayoritariamente como víctimas a mujeres, y llegado el lamentable supuesto, queremos que estas herramientas sirvan para el esclarecimiento de los delitos”, argumentó Blangini.

El día 3 de julio del año 2013, se sancionó la Ley Nacional Nº 26.879, la que fuera promulgada el día 23 de julio del mismo año y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el día 24 de Julio de 2013. Esta ley crea, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la Integridad sexual.

“Dicha ley establece su propia finalidad al disponer que con la creación del registro se procura facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual”, explicó Blangini. “Es con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables, ya que en él se almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos contra la integridad sexual”, detalló la concejala.

Esta ley, al día de hoy no ha sido reglamentada, razón por la cual este registro no se encuentra operativo a pesar del trabajo de distintas organizaciones no gubernamentales relacionadas con la temática y de distintos legisladores –en especial legisladoras- nacionales, provinciales y locales.

“Hechos recientes, de trascendencia pública, han vuelto a reflotar el tema en la agenda nacional y entendemos que desde este Concejo Municipal no podemos ser ajenos al debate reinstalado. La lucha de los grupos de mujeres, las organizaciones no gubernamentales, y sendos especialistas en la materia, no puede ni debe ser desoída. Y es por eso que desde el Concejo Municipal podemos realizar, entre otros, el aporte institucional que significa la presente declaración”, finalizó.