El ex técnico de la selección sostuvo que la nueva dirigencia de la AFA “son sindicalistas” sin ideas de fútbol y que Jorge Sampaoli se manejó “sin ética”.

DyN

Edgardo Bauza disparó hoy contra la nueva dirigencia de la AFA al sostener que “son sindicalistas” sin ideas de fútbol, acusó a Daniel Angelici de ser el responsable de su salida y apuntó contra Jorge Sampaoli al señalar que no fue “lógico ni ético” como se manejó.

Advirtió Bauza que él se sintió “afuera de la selección desde antes que estos dirigentes asumieran” y que “ya estaba” su reemplazante, en referencia a Sampaoli.

“Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes. Pero todo tiene que ver con la cuestión política de la AFA”, enfatizó Bauza en una extensa entrevista publicada hoy por el diario La Capital de Rosario.

Detalló el exentrenador del seleccionado que Tapia apenas le informó que “querían cambiar de rumbo y que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión”, y sentenció que “de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad”.

Lejos de evitar la confrontación, Bauza lanzó todo lo que se sabía que pensaba pero que prefirió callar apenas se confirmó su alejamiento del seleccionado y “si, obviamente” fue Angelici fue el responsable de su salida.

“Y también hay un par más ahí adentro que tienen estas formas. Por eso digo que yo estaba afuera desde el momento en que agarraron y fueron tan desprolijos que dejaron marcas por todos lados, como así mi sucesor. Innecesario totalmente, porque con venir y decírmelo era suficiente. Pero no, se dijeron tantas barbaridades a través del periodismo que lo único que hicieron es devaluar aún más al fútbol argentino”, agregó Bauza.

Consultado sobre si le molestó que Sampaoli haya tenido charlas con la dirigencia antes de que a él le hayan comunicado la decisión, Bauza soltó con ironía que le “divierte que lo niegue”.

“En una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados. Bueno, el Bichi Borghi contó públicamente su experiencia en Chile. No me parece lógico ni ético, pero la ética en el fútbol pierde siempre”, disparó.

Bauza consideró que la manera en que la nueva dirigencia de la AFA lo echó de su cargo fue uno de los detonantes por los que Marcelo Tinelli decidió dar un paso al costado, y advirtió que el vicepresidente de San Lorenzo “estaba muy solo peleando por una idea de cambiar el fútbol”.

Sin rodeos, Bauza fue tajante: “No, pero ojo que el problema de salud es real y eso sin dudas lo terminó de persuadir para dar un paso al costado. Y está bien, porque estaba muy solo peleando por una idea de cambiar al fútbol”.

Bauza detalló en la entrevista que la decisión de echarlo estaba tomada desde antes de que asumieran Claudio Tapia, Daniel Angelici y Hugo Moyano al frente de la AFA, y que la nueva cúpula dirigencial montó una puesta en escena que terminó con “esa conferencia que fue una payasada porque ni siquiera dejaron preguntar”.

Consultado sobre por qué se prestó para ir a esa conferencia de prensa en Ezeiza después de haber firmado la rescisión, Bauza no dejó dudas: “Porque Tapia ya la había convocado y me dijo Marcelo Tinelli “vení, hacemos esto y nos vamos”. Y fue literal. Nos fuimos los dos, je”.

De esa afirmación se desprende que el desmanejo dirigencial para con Bauza incomodó sobremanera a Tinelli, quien días más tarde comunicó su decisión de renunciar a todos sus cargos en la AFA, después de haber sufrido un cuadro de estrés.

Ya lejos del predio de Ezeiza y del día a día de un seleccionado que deberá enderezar el rumbo para clasificarse al Mundial de Rusia, Bauza podría continuar su carrera como entrenador en Emiratos Arabes Unidos.