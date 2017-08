La disertación de la titular de la cartera educativa tuvo lugar este lunes en la Ciudad de Buenos Aires. Los miembros de la academia se interesaron en varias de las acciones que lleva adelante el Ministerio santafesino

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, presentó las políticas educativas santafesinas en la Academia Nacional de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Por invitación de la entidad, la disertación de la titular de la cartera santafesina tuvo lugar este lunes en una sesión plenaria de la Academia.

Balagué realizó un minucioso repaso de los ejes y principales lineamientos de la política educativa de la provincia e hizo hincapié en algunos programas que lleva adelante el Ministerio con resultados ya visibles, como el Vuelvo a Estudiar, entre otros.

La funcionaria también mencinó las estadísticas que dan cuenta de los avances en inclusión y calidad educativa, entre ellos, el aumento de la matrícula en las salas de 4 años y en los institutos de nivel superior.

“Hemos tenido una excelente recepción y pudimos mostrar un trabajo de 10 años del gobierno santafesino. Los miembros destacaron el hecho de que es una política de Estado la que estamos llevando adelante con resultados en inclusión y calidad educativa”, dijo.

Por último, agregó que “la dimensión de nuestro sistema educativo es muy amplia y poder llegar a todas las escuelas ha sido un desafío y un reto para nuestro ministerio”. Al finalizar su exposición, respondió a las consultas específicas que le hicieron los miembros de la Academia.

REPERCUSIÓN

Beatriz Balian de Tagtachian, presidenta de la Academia Nacional de Educación, realizó una valoración de la presentación de la ministra. “Ha sido realmente muy completa porque escuchamos sobre un programa hecho con muy buen tono, lo que habla de una coherencia”.

La integrante de la Academia agregó: “Personalmente me ha impresionado mucho el programa de Comunidades de Aprendizaje; es un proyecto muy importante que tiene que ver con la calidad educativa. También el Vuelvo a Estudiar, que es un pendiente para todos los argentinos, con lo cual creo que si este programa le sale tan bien a Santa Fe puede ser ejemplificador para otras provincias”.

Por su parte, Paola de Delbosco, también miembro de la Academia, calificó a la exposición de la ministra como “muy exhaustiva” y “hecha con “mucho entusiasmo”. Además rescató la trayectoria de 10 años en forma ininterrumpida de las políticas educativas en Santa Fe, porque “en educación, si no hay continuidad, son muy pocos los resultados”.

Respecto del Plan Vuelvo a Estudiar, lo calificó como “muy oportuno y con resultados ya palpables. Me pareció muy importante que se haga esa búsqueda casa por casa porque el contacto persona a persona es lo más importante que hay. Para el chico que abandonó la escuela y ve que alguien lo va a buscar, es muy difícil resistirse a ese llamado”.

Finalmente, Marta Beatriz Royo, también integrante de la Academia Nacional de Educación, destacó que “la ministra trabaja junto con los docentes, palabras particularmente significativas en el contexto general actual de descalificación de la tarea docente”.

“Se trata de un proyecto coherente, de un enorme esfuerzo en equipo, cuyos resultados ya son palpables. Registran logros únicos en el país, como haber extendido de 4 a 6 horas el día de clase en una determinada cantidad de escuelas primarias y haber restablecido los concursos de antecedentes y oposición en los institutos superiores del profesorado”, valoró Royo.