Se trata de unos cuarenta kilómetros, en el sentido Rosario-Santa Fe. De manera inédita, se utilizará un concreto asfáltico resistente con polímeros, que sumará seis centímetros de espesor a la actual traza. La inversión estará a cargo de la provincia. Estiman que a fin de marzo se licitará la nueva concesión del corredor.

El Litoral

politica@ellitoral.com

Siete ofertas se presentaron esta mañana a la apertura de sobres para licitar la repavimentación de unos cuarenta kilómetros de la autopista Santa Fe-Rosario. Se trata del primer tramo de renovación de la carpeta que encarará y pagará el gobierno de la provincia, mientras la concesionaria ARSSA sigue administrando el corredor hasta que esté concluido el proceso licitatorio que alumbre el nombre del nuevo operador.

La intención del gobierno es licitar, en aproximadamente un mes, otro tramo similar para repavimentar desde el kilómetro 100 al 140. En este caso, se comenzará con el ramal Rosario-Santa Fe que, según dijo el ministro de Infraestructura, José Garibay, es el que se encontraba en peor estado. Mientras tanto, se han encarado una serie de trabajos para mejorar la transitabilidad entre Santa Fe y Sauce Viejo, a la altura de Maciel y en los diferentes accesos.

“Estimamos que al término de esta gestión vamos a poder tener una autopista acorde con los tiempos que corren. Queremos una recuperación integral; queremos repavimentar íntegramente la traza”, dijo el funcionario.

Ofertas

A la apertura de sobres se presentaron siete ofertas, cinco de las cuales se ubicaron por debajo del presupuesto oficial, estimado en 297 millones.

Las firmas que cotizaron fueron la UTE integrada por Ogring S.A. – Rava S.A. de Construcciones con una propuesta de 276 millones de pesos; Rovial S.A, con una oferta de 285 millones; CRZ Construcciones S.A. – Boetto y Buttigliengo S.A. por 270 millones; Laromet S.A. – Vial AgroS.A. por 248 millones; Luis Losi S.A. por 319 millones; Néstor Julio Guerechet por 266 millones, y Alquimac SAFIC por 324 millones de pesos. El plazo de ejecución previsto es de nueve meses.

El administrador general de Vialidad, Pablo Seghezzo, destacó durante el acto las características técnicas del trabajo que financiará la provincia. “Se usará de manera inédita concreto asfáltico ASM; es la primera obra que hacemos en la provincia con este tipo de asfalto modificado. Se trata de un asfalto de excelente calidad, con polímeros en ambas calzadas, con todo el trabajo de preparación de base en bacheo superficial, bacheo profundo, sellados de fisuras, calce de banquinas y la colocación de geogrillas en una zona especifica del carril rápido. Le agregamos seis centímetros más de espesor al paquete actual, que es de 12 a 14 centímetros según el sector, con lo que nos vamos a 18 y veinte centímetros, para que tengamos una mayor resistencia estructural”, describió.

Modelo

En declaraciones a la prensa, el ministro Garibay defendió la decisión de la provincia de financiar las obras de mejora en la traza de la autopista, a pesar de que en el futuro se volverá a licitar la explotación del corredor para dejarla otra vez en manos de privados.

“El modelo de concesión que prevemos y que vamos a licitar no prevé la incorporación por parte del concesionario como inversor; simplemente va a ser un administrador de la autopista que brindará servicios se seguridad y mantenimiento y cobro de peaje, mientras la inversión la va a ir haciendo la provincia con recursos propios o con los recursos resultantes que no se usen para cubrir el costo operativo del corredor”, planteó. “Hoy no hay un mercado de capitales a largo plazo y el modelo para recuperar en plazos superiores a los diez años la inversión ha fracasado; esto quedó demostrado en licitaciones anteriores y es lo que está frenando el llamado a licitación para las autopistas y corredores nacionales”, planteó.

Según dijo, a fines del presente mes se publicará el llamado a licitación para estar abriendo los sobres a fines de marzo. Tal como había anticipado en su oportunidad, reiteró que uno de los requisitos para el nuevo concesionario será la incorporación de tecnología, por ejemplo, para el cobro más dinámico de peaje; y sistemas de información y control más precisos y seguros.

“Lo nuevo también -destacó-, es que hemos delegado en Vialidad provincial el mantenimiento y la recuperación de la autopista”, concluyó.

“Solas”

La ministra de Educación, Claudia Balagué, presente en el acto de apertura de sobres, se refirió -en diálogo con la prensa- a la discusión paritaria que encarará la provincia con los docentes. La funcionaria lamentó la decisión de la Nación de no abrir la negociación con dicho sector, y dijo que ello genera “incertidumbre”. “Esta vez, la Nación ha dejado solas a las provincias”, sentenció.

Saglione con Frigerio

El Ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione confirmó que el Gobierno de Mauricio Macri convocó a las provincias para dialogar con autoridades nacionales sobre los avances en la repartición de recursos hacia las provincias.

“Hemos sido convocados para el próximo martes por parte del Ministerio del Interior, todos los ministros de Hacienda y Economía de las provincias para comentar los avances en cada caso en particular. Es necesario re discutir el reparto de recursos y entiendo que a partir de este encuentro avanzaremos en buenos lineamientos en este tema complejo de ser abordado ya que requiere del consenso de Nación y Provincia”, sostuvo el Ministro.

Respecto de los planteos que llevará Santa Fe al encuentro de la próxima semana, Saglione aseguró: “Tenemos inconvenientes respecto de la claridad sobre los recursos con los que contaremos desde Nación. La seguridad, la educación y la salud de cada región están en manos de las provincias y los recursos con los que contamos desde cada ejecutivo en particular no están en sintonia con las prioridades del ejecutivo nacional. Será oportuno discutir que hace cada nivel de gobierno”.

El carácter de dicha reunión es multilateral donde las prioridades serán las deudas que la Nación mantiene con las provincias de Santa Fe y San Luis, con fallos favorables.