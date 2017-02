El presidente de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, confirmó que ingresó una oferta de 363 millones de dólares (unos 5.400 millones de pesos) por los derechos de la televisación del fútbol argentino de la empresa norteamericana Consor, una administradora de activos intangibles que revendería el fútbol a las cadenas emisoras.

El dirigente afirmó que “la oferta entró como corresponde, por mesa de entrada. Es de 363 millones de dólares y los CEO de esta empresa viajan la semana que viene para ver los detalles. Cuando conversemos eso veremos si estamos en una situación para seguir avanzando” manifestó.

En relación a la cifra de la propuesta, superior a la de ESPN y Fox/Turner, las otras dos firmas interesadas, sostuvo: “tenemos que ser realistas, es una situación de crisis. Lo principal es solucionar los problemas, que no es sólo de los clubes, sino de toda la gente que trabaja en los clubes.

“Los dirigentes vamos a ver en sobre cerrado las ofertas, lo que sea mejor y sirva para el fútbol argentino es lo que decidiremos, y lo tenemos que hacer rápido” enfatizó.

“El ascenso es el que marca agenda, y tenemos que tener la aceptación de la asamblea para aprobar cualquiera de las ofertas. Hay empresas que quieren invertir por arriba de lo que cobrábamos del Gobierno, y negociamos que nos van a adelantar una plata que no se va a descontar del total. Tenemos que ser coherentes y no ponernos en la vereda del frente sólo porque alguien quiere ser presidente”, aseveró.

El también titular de Belgrano de Córdoba se mostró “optimista” en llegar a un acuerdo para que la pelota comience a rodar nuevamente, pero aseguró que la fecha de inicio del campeonato es lo que menos le preocupa, debido a que el fútbol atraviesa “una crisis grande”.

Expresó que “en esta situación crítica, donde tenemos la gran suerte que hay gente que le interesa el fútbol argentino e invierte, tenemos que aprobar, con la asamblea anterior, este dinero, que solucionaría un montón de problemas, hasta sociales”.

Pérez aseguró que su gestión es “transparente”, que está controlado “cada peso que entró”, y abogó “porque los dirigentes den muestra de la unión que corre”.