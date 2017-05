El director ejecutivo de la Ansés, Emilio Basavilbaso, alertó por la pérdida de recaudación fiscal que provocará la sentencia que ordena no cobrar Ganancias a los jubilados, y le puso precio: “significará una pérdida de $ 7.000 millones al año.

El funcionario señaló que lo que aportan los jubilados que pagan el tributo “no es un número demasiado grande”, pero lo describió como “un número significativo que hay que compensar”. En este marco, confirmó que apelarán la decisión de la Cámara de la Seguridad Social. “Cuando recibamos el expediente vamos a estudiarlo bien. Hay una ley y nosotros tenemos que liquidar lo que dice la ley, a veces tenemos la obligación de apelar en función de la ley”, señaló Basavilbaso.

La semana pasada, la Justicia declaró inconstitucional el pago de Ganancias por parte de los jubilados al indicar que resulta “a todas luces un contrasentido y una flagrante injusticia” ya que “ningún miembro del sector pasivo presta servicios u obtiene rentas, enriquecimientos o rendimientos merced a una actividad realizada por él”.

Sin embargo, Basavilvaso aseguró que el fallo “va en contra de la ley” y detalló que unos 100.000 jubilados son los que pagan hoy Ganancias. “Es 1% del total de los jubilados, que cobran más de $ 38.000”, reveló.

“Si damos de baja ese ingreso que le entra a la Anses deberíamos buscar que alguien pague por esos que no pagan, porque las cuentas tienen que cerrar. Las jubilaciones hoy en la Argentina representan más de 40% del presupuesto nacional y el Estado tiene que estar financiado para hacer frente todos los meses a esos pagos”, advirtió.

“Si (el fallo) se trata de que nadie pague Ganancias eso va en contra de la ley que se votó el año pasado en el Congreso. Ansés no decide quién paga impuestos y quién no, cuando hay una ley nosotros no hacemos más que cumplirla y hacer la liquidación de las jubilaciones”, agregó.

El director del organismo previsional se mostró a favor de debatir en el Parlamento una iniciativa que contemple esta polémica. “Es discutible que los jubilados paguen Ganancias. A mí me encantaría que ningún jubilado pague, sería lo ideal, pero hoy paga el 1% que más gana”, consideró el funcionario nacional.

En este contexto, remarcó que la diputada oficialista Elisa Carrió ya presentó una idea para modificar la normativa. “Puso el tema del lado del Congreso presentando un proyecto de ley, así que desde nuestro espacio hay una propuesta para hacer un cambio en la ley. Tenemos que acostumbrarnos a cumplir las leyes y que cada uno haga su parte, que se trate en el recinto y si ese 1% no debería pagarlo, nosotros vamos a acatar lo que diga el Congreso”, garantizó.

“Hemos avanzado mucho en defender a los jubilados, hemos avanzado en la Reparación Histórica, el presupuesto de Ansés va creciendo por encima de la inflación. El lugar que ocupan hoy los jubilados en este Gobierno es mejor que el que ocupaban en el Gobierno pasado”, aseguró, y recordó que parte del “dinero del blanqueo también vino con afectación directa a la Anses”.

“Que estamos defendiendo a los jubilados y que están mejor que antes no hay discusión, después habrá que ver qué pasa con este 1%”, remarcó.